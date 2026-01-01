Peça “Dona Flor e Seus Dois Maridos” estreia em Portugal em fevereiro

Baseado no romance de Jorge Amado, a peça Dona Flor e Seus Dois Maridos estreia em Portugal a 19 de fevereiro, dando início a uma turnê nacional que passa por Lisboa, Porto e Figueira da Foz. O espetáculo leva aos palcos uma das histórias mais conhecidas da literatura brasileira, centrada no conflito entre paixão, estabilidade e desejo.A temporada portuguesa começa em Lisboa, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, onde a peça fica em cartaz de 19 de fevereiro a 1 de março, com sessões às 21h00. Com duração de 90 minutos, sem intervalo, o espetáculo tem classificação etária para maiores de 16 anos.A trama acompanha Flor, marcada por dois casamentos radicalmente distintos. Vadinho, o primeiro marido, é boémio, mulherengo e imprevisível, cuja morte súbita muda o rumo da sua vida. Anos depois, Flor casa-se com Teodoro, um farmacêutico metódico e respeitador, que lhe oferece estabilidade e segurança, mas também uma rotina sem sobressaltos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO equilíbrio desse segundo casamento é interrompido quando Vadinho regressa sob a forma de fantasma, criando um triângulo improvável que coloca a protagonista entre dois modelos opostos de relação. A adaptação mantém o tom irreverente e os elementos de sensualidade e humor que tornaram a obra popular no Brasil e no exterior.Depois de Lisboa, a turnê segue para o Porto, com apresentações nos dias 22 e 23 de maio, às 21h00, no Coliseu Porto Ageas, e termina na Figueira da Foz, onde sobe ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos nos dias 29 e 30 de maio, às 21h30. Os ingressos tem preços entre €17,50 e €25, dependendo da cidade e do setor e podem ser adquiridos através deste link.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026