DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Cartaz da peça.
Cartaz da peça. DR
DN Brasil

Peça “Dona Flor e Seus Dois Maridos” estreia em Portugal em fevereiro

Adaptação teatral do clássico de Jorge Amado passa por Lisboa, Porto e Figueira da Foz.
Publicado a

Baseado no romance de Jorge Amado, a peça Dona Flor e Seus Dois Maridos estreia em Portugal a 19 de fevereiro, dando início a uma turnê nacional que passa por Lisboa, Porto e Figueira da Foz. O espetáculo leva aos palcos uma das histórias mais conhecidas da literatura brasileira, centrada no conflito entre paixão, estabilidade e desejo.

A temporada portuguesa começa em Lisboa, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, onde a peça fica em cartaz de 19 de fevereiro a 1 de março, com sessões às 21h00. Com duração de 90 minutos, sem intervalo, o espetáculo tem classificação etária para maiores de 16 anos.

A trama acompanha Flor, marcada por dois casamentos radicalmente distintos. Vadinho, o primeiro marido, é boémio, mulherengo e imprevisível, cuja morte súbita muda o rumo da sua vida. Anos depois, Flor casa-se com Teodoro, um farmacêutico metódico e respeitador, que lhe oferece estabilidade e segurança, mas também uma rotina sem sobressaltos.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp

O equilíbrio desse segundo casamento é interrompido quando Vadinho regressa sob a forma de fantasma, criando um triângulo improvável que coloca a protagonista entre dois modelos opostos de relação. A adaptação mantém o tom irreverente e os elementos de sensualidade e humor que tornaram a obra popular no Brasil e no exterior.

Depois de Lisboa, a turnê segue para o Porto, com apresentações nos dias 22 e 23 de maio, às 21h00, no Coliseu Porto Ageas, e termina na Figueira da Foz, onde sobe ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos nos dias 29 e 30 de maio, às 21h30.

Os ingressos tem preços entre €17,50 e €25, dependendo da cidade e do setor e podem ser adquiridos através deste link.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Cartaz da peça.
Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira
Cartaz da peça.
Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026
Teatro
Brasileiros em Portugal
Cultura DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt