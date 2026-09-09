O influenciador digital Raul Erlich viveu momentos de tensão nesta terça-feira, 8 de setembro, ao tentar pegar um voo de Londres para Madri com a família. O brasileiro chegou a embarcar, mas acabou ficando por nove horas retido dentro do avião sem que a aeronave decolasse.O motivo foi a falha técnica que afeta a NATS, empresa que controla os principais aeroportos do Reino Unido. No seu perfil no Instagram, Erlich compartilhou detalhes da situação. "Pense na agonia", disse o influenciador, que ficou sem alimentação para o filho mais novo, de oito meses, já que tudo o que havia levado para o bebê foi consumido durante o tempo em que ficaram retidos na aeronave..Os aeroportos do Reino Unidos estão vivendo o segundo dia de uma pane geral nos controles. Até agora, mais de 1500 voos já foram cancelados. De Portugal, nove ligações aéreas, dos aeroportos de Lisboa e Faro, que sairiam para a capital, Londres, estão entre os cancelamentos da manhã desta quarta-feira, 9 de setembro.A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, membro do Partido Trabalhista, convocou o CEO da NATS, Martin Wolfe, para uma reunião. Wolfe pediu desculpa pelo impacto da interrupção, que afetou dezenas de milhares de passageiros, e indicou que está em curso uma investigação.A NATS presta serviços em 15 aeroportos do Reino Unido, incluindo Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo e Glasgow..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Aeroportos do Reino Unido vivem segundo dia de caos. Nove voos de Portugal para Londres são cancelados.Adeus carimbos no passaporte. Portugal implementa 100% de biometria nos aeroportos