Depois de construir uma trajetória que passa por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Marisa Monte, o baixista, compositor e produtor brasileiro Alberto Continentino assumirá o centro do palco em Lisboa no final do mês. O músico apresenta o show Cabeça a Mil e o Corpo Lento no dia 30 de setembro, na Fábrica Braço de Prata, como parte de sua passagem pela Europa.No repertório estará o terceiro álbum solo de Continentino, também intitulado Cabeça a Mil e o Corpo Lento. No trabalho, o músico amplia a função que desempenhou durante boa parte da carreira nos bastidores e ao lado de outros artistas: além do contrabaixo e da composição, assume os vocais e o papel de frontman, em músicas que transitam pela MPB, jazz e experimentações ligadas ao pop.Aos 20 anos, Continentino já participava de turnês internacionais com Caetano Veloso. Desde então, tocou ou colaborou com artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, João Donato, Marisa Monte e Marcos Valle. Mais recentemente, também se aproximou de uma nova geração da música brasileira, trabalhando com nomes como Ana Frango Elétrico, Bala Desejo, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum, além de Kassin, Moreno Veloso e Domenico Lancellotti.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O novo disco reúne arranjos com sintetizadores e linhas de baixo e traz letras feitas em parceria com Tomás Cunha Ferreira, Silvia Machete e Negro Leo. Kassin e Mario Caldato também participaram do projeto na mixagem. Em Lisboa, Continentino apresenta as músicas em formato de trio, acompanhado por Cláudio Andrade, nos teclados, e Macio Moretti, na bateria, em um show previsto para durar cerca de 80 minutos.O show de Alberto Continentino na Fábrica Braço de Prata está marcado às 21h no dia 30 de setembro. Os ingressos custam €11 no primeiro lote, €13 no segundo e €16 na porta no dia do show..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Banda brasileira Exclusive Os Cabides estreia na Europa com três shows em Portugal.Vencedora de dois Grammys Latinos, Mariana Aydar volta a Lisboa em novembro