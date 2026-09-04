A banda brasileira Exclusive Os Cabides atravessa o Atlântico pela primeira vez em setembro para uma turnê pela Europa que passará por Portugal. O grupo catarinense fará três shows no país, com apresentações em Lisboa, no dia 10, Porto, no dia 18, e Guimarães, no dia 19. Depois, a agenda europeia segue para a Espanha, com uma apresentação em Madri no fim do mês.Formada em Florianópolis, a Exclusive Os Cabides reúne João Paulo Pretto, Antônio dos Anjos, Carol Werutsky, Eduardo Possa e Maitê Fontalva. A banda mistura referências do rock e da música brasileira e chega a Portugal depois de um 2025 com mais de 40 apresentações pelo Brasil, incluindo passagens por festivais como Popload, em São Paulo, e Arvo, em Santa Catarina, além do Circo Voador, no Rio de Janeiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A estreia europeia acontece no mesmo ano em que o quinteto lançou o EP Feliz e triste ao mesmo tempo. Gravado em Florianópolis, o trabalho reúne sete faixas e aposta em músicas mais rápidas e em uma sonoridade mais ligada ao rock. O lançamento sucede Coisas Estranhas, álbum de 2024 que colocou o grupo em listas de melhores discos do ano e inclui "Lagartixa Tropical", música que ganhou projeção nas redes sociais.A discografia da banda começou com o EP Para Endoidar O Cabeção, de 2019, e inclui ainda Roubaram Tudo, lançado em 2020. Antes de embarcar para Portugal e Espanha, o grupo percorre oito estados brasileiros com a atual turnê. A etapa europeia é organizada em parceria entre a Café8 Music e a Primavera Tours Portugal.O show em Lisboa, no dia 10, terá lugar na Casa Capitão, em Lisboa, enquanto o do Porto, na semana seguinte (18), será no Maus Hábitos. Já a apresentação em Guimarães no dia 19 está marcada para acontecer no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura (CAAA). Mais informações acerca de ingressos podem ser encontradas através deste link..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"