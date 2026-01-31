Apresentamos os Miúdos da Ponte: três crianças brasileiras que vivem em Portugal e descobrem, numa ida à padaria, que o português é o mesmo idioma…só que não. Na tirinha de hoje, a confusão com o “pão francês” resume as pequenas adaptações que todo mundo precisa fazer quando atravessa o Atlântico. Em cada episódio, essa turminha encara – com leveza e uma pontinha de ironia – os desafios de quem é brasileiro por aqui: da língua à burocracia, da saudade à sensação de pertencer a dois lugares ao mesmo tempo..Marcella Bisetto é artista plástica digital, escritora e advogada brasileira residente em Portugal.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Professores brasileiros em Portugal criam associação para enfrentar entraves na carreira docente.Psicóloga chama atenção para cuidado com a saúde mental dos imigrantes, em especial nesta época