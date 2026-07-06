A Orquestra Maré do Amanhã será uma das atrações brasileiras da edição deste ano do festival de música NOS Alive. Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a orquestra irá se apresentar no palco Galp Fado Café no dia 9 de julho, em uma apresentação que integra a programação do espaço dedicado à música portuguesa e lusófona dentro do festival.Fundada com o objetivo de democratizar o acesso à educação musical para crianças e jovens de comunidades do Rio de Janeiro, a Orquestra Maré do Amanhã tornou-se uma das iniciativas socioculturais mais reconhecidas do Brasil. O projeto já atendeu milhares de estudantes, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e acumula apresentações e turnês internacionais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAo longo da trajetória, a Orquestra Maré do Amanhã construiu um repertório que transita entre a música clássica, a música popular brasileira e obras de compositores internacionais. Atualmente, o projeto atende alunos de dezenas de instituições de ensino da região da Maré e é considerado uma referência em inclusão social por meio da música.A participação no NOS Alive acontece com o apoio da Fundação Galp, parceira do projeto. O palco Galp Fado Café retorna ao festival após a estreia no ano passado, reunindo artistas ligados à música portuguesa e aos países de língua portuguesa.A apresentação acontece no primeiro dia do NOS Alive 2026, no Passeio Marítimo de Algés. Os ingressos para essa data continuam disponíveis, ao contrário dos demais dias do festival, já esgotados com entradas diárias a partir de €90 (confira mais detalhes através deste link). Entre as atrações principais do dia estão Olivia Rodrigo, Benson Boone e, claro, a própria Orquestra Maré do Amanhã..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."É o Brasil aqui em Portugal": Marina Sena leva multidão ao Coala Festival em Cascais.Ney Matogrosso fará show especial nos 50 anos da Festa do Avante em setembro