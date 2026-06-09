Ney Matogrosso fará show especial nos 50 anos da Festa do Avante em setembro

O cantor brasileiro Ney Matogrosso está entre os destaques da edição de 2026 da Festa do Avante!, que celebra 50 anos este ano. O evento ocorre entre os dias 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal, e terá um show especial concebido para a ocasião, reunindo Ney e o guitarrista português Pedro Jóia. Segundo a organização, a apresentação vai cruzar “Portugal e Brasil, geografias, linguagens e sensibilidades diversas”.O cartaz deste ano reúne ainda nomes como Carolina Deslandes, Carlão, António Zambujo, Tim, JP Simões e o grupo palestino-jordaniano 47 Soul. A programação inclui ainda um concerto da 9.ª Sinfonia de Beethoven, interpretada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa e pelo Coro Sinfónico Lisboa Cantat.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAos 83 anos, Ney Matogrosso vive um momento de renovada projeção internacional. Ex-vocalista do grupo Secos & Molhados, o artista construiu uma carreira marcada pela mistura de música, teatro e performance, tornando-se um dos nomes mais influentes da música brasileira. Em Portugal, mantém relação frequente com o público local, com passagens regulares por festivais e salas de espetáculo do país.Organizada anualmente pelo Partido Comunista Português desde 1976, a Festa do Avante mistura programação política e cultural e costuma reunir dezenas de milhares de pessoas na região do Seixal, na margem sul de Lisboa. Além dos shows, o evento conta com debates, cinema, teatro, feira do livro, exposições, atividades esportivas, espaço infantil e bancas gastronômicas de diferentes países.Ao longo da história, o festival recebeu artistas brasileiros como Chico Buarque, Criolo, Bia Ferreira e a banda Garotos Podres. Os ingressos para a edição deste ano podem ser adquiridos para venda através deste link. A entrada para os três dias de festival custa €50. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Carolina Deslandes, Carlão e Ney Matogrosso no cartaz deste ano da Festa do Avante!.MIMO. Festival promovido por brasileira muda de cidade e vai para Guimarães