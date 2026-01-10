Opinião. O entorno de Lisboa como a próxima fronteira do imobiliário de luxo

Texto: Ayres Neto*O mercado imobiliário de luxo em Portugal consolidou-se como um destino sólido para investir e viver, com procura sustentada de múltiplas nacionalidades e um crescimento de transações robusto entre 2023 e 2025, tendência que se antecipa continuar em 2026. Este contexto forte cria uma dinâmica natural que transborda da capital para o seu entorno imediato e para zonas com atributos complementares à própria cidade.Lisboa mantém-se no epicentro do luxo residencial, mas localidades como Oeiras, Sintra, Cascais e, mais ao sul, Alcochete e Palmela têm vindo a demonstrar características que lhes permitem disputar, de forma crescente, a atenção dos compradores high-end. A chamada “Riviera Portuguesa”, que integra Oeiras e Cascais — historicamente associados a públicos sofisticados — continua sendo a referência pelo seu historial de qualidade de vida e infraestrutura urbana. No entanto, a saturação natural de oferta nas zonas mais tradicionais tem empurrado projetos mais diferenciados para novos territórios adjacentes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA transição destas localidades para mercados de luxo exige um conjunto de fatores bem articulados. Não se trata apenas de preço por metro quadrado, mas de criar um valor percebido distintivo — cultura local, acessibilidade, serviços premium, escolas internacionais e gestão estratégica do território. Neste sentido, municípios com receitas municipais mais robustas, capacidade de licenciamento ágil e visão urbanística integrada estão melhor posicionados para captar investimento de alta gama.A valorização progressiva de segmentos como sustentabilidade, tecnologia, conforto e experiências de vida traduz-se numa procura que já ultrapassa a simples função residencial, influenciando a percepção de luxo e o UAU factor associado a cada projeto.A leitura técnica do mercado indica que o entorno de Lisboa tem potencial não apenas como alternativa à capital, mas como um conjunto de mercados especializados que podem complementar o posicionamento prime de Lisboa, respondendo a perfis de comprador sofisticados. Estes procuram desde moradias isoladas com privacidade absoluta até projetos arquitetônicos exclusivos e integrados no território.*Ayres Neto é luso-brasileiro e managing partner da The Agency Portugal.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Opinião. A inteligência artificial está definindo o mercado imobiliário em Portugal?.Opinião. Negócios em Portugal: o peso das emoções para empresários brasileiros