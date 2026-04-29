Até quando precisaremos de um homem numa sociedade como Portugal?

Há experiências que nos atravessam de forma silenciosa, mas profundamente reveladora. Não deixam marcas visíveis, mas expõem estruturas que insistimos em acreditar que já ficaram para trás. A minha mais recente tem sido procurar casa em Portugal.À partida, seria apenas mais um passo prático na vida de qualquer pessoa adulta: encontrar um espaço, assinar um contrato, mudar-se. Mas, na prática, tem sido um exercício constante de confronto com uma mentalidade que eu acreditava estar, no mínimo, em vias de extinção.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Sou empresária há mais de 15 anos. Construí a minha carreira como fotógrafa, com uma carteira sólida de clientes e uma renda mensal que ultrapassa, com folga, o necessário para viver confortavelmente em Portugal. Sou financeiramente independente, emocionalmente estruturada e perfeitamente capaz de assumir todas as responsabilidades que envolvem arrendar um imóvel. Ainda assim, em visita após visita, a pergunta repete-se às vezes direta, às vezes disfarçada: “Mas vai pagar sozinha?”Mais do que uma dúvida financeira, há ali um julgamento implícito. Uma desconfiança que não se baseia nos números, nem na minha trajetória, mas na ausência de algo muito específico: uma presença masculina.O episódio mais marcante foi ser aprovada para um apartamento e, em seguida, ouvir da própria senhoria que, se eu tivesse um marido ou um homem comigo, “certamente o negócio seria fechado”, porque ela “adorou-me”. Como se isso fosse um elogio. Como se a minha competência precisasse de validação externa. Como se a minha existência, por si só, não fosse suficiente..Do outro lado, quem esperamos encontrar?\n.E não se trata de um caso isolado. Há também a forma como sou apresentada: “Ela é brasileira, mas é uma brasileira diferente.” Diferente de quê? Do estereótipo? Da expectativa? Ou do lugar onde nos colocam automaticamente antes mesmo de nos conhecerem?O que mais inquieta não é apenas o preconceito individual, mas o reflexo de algo estrutural. Portugal, apesar de tantos avanços, ainda carrega traços profundos de uma sociedade conservadora, onde a confiança continua, muitas vezes, associada à figura masculina. Basta olhar para os espaços de poder na política, liderança, decisão para perceber como a presença feminina ainda é reduzida, e frequentemente questionada.E isso é particularmente contraditório quando sabemos que são muitas as mulheres que sustentam famílias inteiras, que lideram negócios, que tomam decisões complexas diariamente. Mulheres que, como eu, não só dão conta como fazem mais, melhor e por mais tempo. Ainda assim, no momento de assinar um contrato, de fechar um acordo, de simplesmente existir como agente principal da própria vida, somos colocadas numa posição de dúvida. Até quando?Até quando a presença masculina será vista como um selo de garantia? Até quando a competência feminina precisará de um “aval” invisível para ser reconhecida? Até quando continuaremos a normalizar comentários que, disfarçados de gentileza, reforçam estruturas profundamente desiguais?Não se trata de uma luta contra homens. Trata-se de uma luta contra a ideia de que precisamos deles para sermos legitimadas. Portugal não é o único lugar onde isso acontece mas é o lugar onde isso me acontece agora. E talvez seja justamente por isso que se torna impossível ignorar.Há um movimento silencioso, mas crescente, de mulheres portuguesas, brasileiras, imigrantes, locais que já não aceitam esse papel secundário. Que questionam. Que recusam. Que expõem. E talvez a mudança comece exatamente assim: deixando de aceitar como normal aquilo que claramente não é.Porque a pergunta certa nunca foi se conseguimos sozinhas. A pergunta é: por que ainda esperam que não?.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Novas cartas às portuguesas (e aos portugueses).O molho brasileiro e, finalmente, a latinidade como desejo de consumo