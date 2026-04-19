A magia entre nós

Éramos três brasileiras numa grande fila destinada a levantar bilhetes para o concerto da organização Mundu Nôbu. Iniciamos a conversa em virtude da ocasião, afinal seriam duas horas de espera, mas, sobretudo, começamos o diálogo pela força da brasilidade que transforma, em pouco tempo, desconhecidos em colegas de infância. Onde houver uma fila com brasileiros, pode esperar confraternização e gente contando a vida como novela. “É preciso criar oportunidades”, disse a doutoranda do grupo ao relatar a diferença entre a forma de comunicação das universidades, uma vez que em Portugal as informações da área são menos disponíveis. Segundo a própria vivência, ser persistente favorece a descoberta de bolsas de estudo, financiamentos, intercâmbios. E assim ela vem fazendo desde que emigrou. Na época do mestrado, encontrou uma vaga para a Eslovênia, aplicou e conseguiu passar seis meses com tudo pago em função da pesquisa. A jovem saiu do Rio de Janeiro para aprofundar os estudos sobre transversalidade cultural. Durante a espera na fila, trocamos impressões em torno do tema, falei como Santo Antônio é uma figura forte no Cariri, região cearense que promove a Festa do Pau da Bandeira. Conversamos sobre o quanto as manifestações populares acompanham os imigrantes nos novos países. Inclusive, adicionam ao calendário local eventos que agregam povos e tradições. Assim tem sido com o Carnaval, por exemplo.Dali a pouco, chegaram os respectivos amigos que também iriam ao show, convertendo a turma de três em seis e, mais tarde, em oito. Foi um aglomerado de referências abrangendo São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará e coincidências do tipo: “Eu já te conheço de outro momento, lembra?”A conversa seguiu reflexiva enquanto a catarinense do grupo comentou sobre o desafio e o cansaço de recomeçar a vida em outro país, sendo “30+”. Entre confidências coletivas, a colega destacou a importância de certas atividades como forma de integração para a mulher imigrante. Espaços como clubes de leitura, eventos, locais de conversa são fundamentais para gerar conexão. “Conheci mais o Brasil estando aqui do que lá.”, revelou. Ela explicou como se tornou amiga da paulista da fila. “Eu fui em uma festa sozinha. Chegando lá, vi um grupo e me aproximei. Perguntei se podia ficar junto.” A recepção foi imediata e novos vínculos surgiram por aquele ato de coragem que já vai completar dois anos.É frequente na realidade imigrante ser convocado a sair do casulo para desbravar espaços por si mesmo. Nem sempre há companhia e interesses afins no universo reduzido de amigos em outra terra. Imigrar pede um modo diferente de ser e estar, além de atitudes que, muitas vezes, não ousaríamos na nossa cidade. Pode ser desconfortável a princípio, mas depois resulta gratificante.O rapaz do grupo, com “uai” tatuado no pescoço e na personalidade, cheio de energia juvenil, lembrou que conheceu uma das garotas em uma festa de Carnaval. Interagiu com a fantasia alheia, construída a partir de cartas de baralho, e da brincadeira surgiu o coleguismo, boas memórias e a dívida de uma cerveja por comprar. Na altura, ela vestia a profissão que tanto ama. Trabalha com baralho cigano e já viu a vida de vários clientes, entre portugueses e brasileiros, mudar a partir de suas leituras.Não menos inusitado foi o primeiro contato da outra dupla de amigas. As duas se conheceram ainda no Brasil, quando estavam no consulado tratando da documentação para cursar mestrado em Portugal. Descobriram ali que ficariam na mesma turma. Desde então, são oito anos mostrando que a vida não tem roteiro e cada cena pode parecer quase ficção.No final da noite, o concerto foi ponto de encontro e inspiração. No discurso de abertura, Liliana Valpaços, fundadora da Mundu Nôbu juntamente com Dino D´Santiago, incentivou-nos a olhar para o outro e tentar encontrar aquilo que é mágico. E completou: “Não é preciso sermos o alvo para que nasça em nós a vontade de fazer o que é certo.” Em outro momento da apresentação, um dos jovens apoiados pelo projeto declarou em vídeo: “Ninguém é imigrante, somos seres humanos.” Saí do concerto com o coração aos saltos e com minha amiga em lágrimas me agradecendo por tê-la convidado para uma noite de pura humanidade. .\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A vizinhança, um pequeno país\n.Bordando histórias