Operação "Portugal Sempre Seguro" intensifica ações contra imigrantes sem documentos

O foco nos imigrantes aumentou na última edição da operação "Portugal Sempre Seguro", realizada nos primeiros dias deste mês. O número de imigrantes abordados pelas autoridades mais que triplicou em comparação com a edição anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 9 de junho.Entre 1º e 7 de junho, foram realizadas 2.527 fiscalizações de estrangeiros. Na operação anterior, ocorrida entre 2 e 8 de março, as autoridades abordaram 779 estrangeiros. Apesar do aumento nas fiscalizações, o número de estrangeiros identificados em situação irregular não acompanhou esse crescimento.Em março, as autoridades identificaram 72 imigrantes sem documentação regular. Já em junho, esse número foi de 41. Na operação anterior, cerca de 9% dos estrangeiros fiscalizados estavam em situação irregular; em junho, essa proporção caiu para aproximadamente 1,6%.A operação "Portugal Sempre Seguro" ocorre a cada três meses e envolve todas as forças de segurança do país. Segundo as autoridades, a iniciativa "faz parte da estratégia nacional de prevenção, afirmando Portugal como um país seguro, onde as Forças e Serviços de Segurança atuam de forma coordenada para prevenir, proteger e servir".O foco está na "dissuasão de práticas ilícitas, com especial incidência na fiscalização de estabelecimentos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, no combate à imigração ilegal e em ações de fiscalização rodoviária". No total, foram fiscalizadas 13.406 pessoas, 8.988 veículos, 69 embarcações e 854 estabelecimentos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Notificações de abandono voluntário de imigrantes sobem 51 vezes em 2025 e fiscalizações aumentam 77%.Governo aperta regras de deportação em Portugal. Entenda quem pode ser afetado