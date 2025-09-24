Oktoberfest em Lisboa? Cervejaria criada por brasileiros traz celebração alemã para Portugal

Um encontro entre Brasil, Portugal e Alemanha vai marcar o primeiro fim de semana de outono em Lisboa, assim como muitos outros até o final de outubro. Como forma de celebrar a Oktoberfest, os cariocas radicados em Portugal, Verônica Fernandes e Neko Pedrosa, à frente das cervejarias Delirium Café e Gulden Draak, promovem a partir desta sexta-feira (26), a versão portuguesa da festa alemã, com direito a rótulos bávaros especiais e muita comida típica."Queremos trazer sempre o melhor do mundo da cerveja para Portugal e pelo segundo ano consecutivo teremos todas as cervejas da festa de Munique, o que é um feito inédito e uma alegria. Para acompanhar a experiência, preparamos comidinhas deliciosas alemãs, também nas versões vegana e vegetariana, para que todos possam se juntar à essa grande confraternização", declarou Verônica Fernandes. Ao todo, a casa oferece seis cervejas oficiais de Munique: Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner. Neste ano a festa conta ainda com o reforço da Gulden Draak Vasco da Gama, inaugurada no ano passado, além da unidade original em Picoas e da Delirium no Chiado. Juntas, as casas somam mais de 90 torneiras à pressão — 50 em Picoas, 35 no Chiado e 12 no Parque das Nações — o que consolida o projeto dos sócios como referência no setor cervejeiro português.Um dos momentos mais aguardados será a abertura de um barril oficial de Paulaner Oktoberfest, tradição em Munique que se repete em Lisboa. O ritual, feito com marteladas para introduzir a torneira, acontece nesta sexta-feira (26) na Gulden Draak Lisboa e no sábado (27), no Delirium Café.Além das cervejas, os espaços terão cardápio inspirado na gastronomia alemã, com pratos como eisbein (joelho de porco), schnitzel, duo de salsichas com molho curry, spätlze com queijo e cebola caramelizada e a clássica salsicha com salada de batata e chucrute. .Há ainda opções veganas e sobremesas como o apfelstrudel com sorvete. Durante todo o período de celebração, que vai até o final de outubro, haverá ainda sorteios de brindes e cervejas. Produtores culturais, Neko e Verônica trocaram o Rio de Janeiro por Lisboa em 2016 e, um ano depois, inauguraram o Delirium Café no centro da capital. O bar rapidamente se tornou uma referência na cena cervejeira lisboeta - que à época ainda engatinhava na terrinha - e abriu caminho para novos projetos..Em 2023 abriram a Gulden Draak Lisboa, em Picoas, com a maior oferta de cervejas à pressão do país, e no ano passado inauguraram a Gulden Draak Vasco da Gama, no Parque das Nações. Hoje, à frente de três casas que somam quase uma centena de torneiras, o casal vem destacando o papel de brasileiros na liderança da cultura cervejeira em Lisboa e em Portugal como um todo. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sol Brasil: a história do restaurante brasileiro que serve a costela mais famosa de Lisboa.Sult: o restaurante carioca que atravessou o Atlântico para conquistar Portugal