Os pedidos de retorno voluntário de brasileiros em Portugal aumentaram 52% em 2026, em comparação com a média mensal registrada no ano passado. Até julho, 470 cidadãos brasileiros se inscreveram no programa da Organização Internacional para as Migrações (OIM), de acordo com dados oficiais obtidos pelo DN Brasil.Já o número de brasileiros que efetivamente retornaram ao país chegou a 210 até julho de 2026, ante 289 em todo o ano de 2025. O volume registrado nos primeiros sete meses deste ano equivale a cerca de 73% do total de retornos de brasileiros contabilizado no ano passado.A média é de 67 por mês em 2026, enquanto em 2025 eram 44 solicitações mensais. O número dos sete primeiros meses deste ano, num total de 527, já representa 89% de todo o volume de brasileiros inscritos em 2025, quando 470 pessoas buscaram o apoio.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Imigrantes brasileiros continuam sendo a maioria entre os pedidos de todas as comunidades estrangeiras que vivem no país. Em 2026, 470 dos 606 inscritos são brasileiros, 78% até julho.A tendência é a mesma nos últimos anos. O pico foi atingido em 2020, ano da pandemia de Covid-19, quando 92% de todas as solicitações de retorno voluntário foram de brasileiros.O programa de retorno voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM) oferece apoio a migrantes que desejam deixar Portugal e retornar ao seu país de origem. É oferecido um aconselhamento psicossocial para a preparação da viagem.Depois de explicadas as condições do programa e aprovação do pedido, é feito o planejamento da viagem de regresso, com compra de uma passagem de avião, segundo a rota mais direta e econômica e 70 euros em dinheiro entregue no momento da viagem para eventuais despesas. A passagem é entregue pela equipe da OIM no momento da viagem, que é acompanhada até à porta de embarque pelos técnicos do programa. A partida ocorre sempre do aeroporto de Lisboa.Para solicitar, é necessário fazer contato com a OIM por e-mail arvore-portugal@iom.int ou telefone: 351 915 030 860 | +351 913 590 368 | +351 912123200 (todos com WhatsApp). A equipe entrará em contato para agendar uma conversa, presencial ou online. A OIM só realiza atendimentos presenciais com marcação.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Insegurança jurídica e xenofobia: por que brasileiros deixaram Portugal por Espanha.Comunidade brasileira organiza protestos por segurança jurídica e melhorias na AIMA