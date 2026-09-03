Um grupo de brasileiros começou a organizar, nas redes sociais, protestos em três cidades do país no dia 3 de outubro: Lisboa e Porto, além do Algarve, em local ainda a ser definido. A preparação para os atos ainda está no início, mas as motivações já estão bem definidas, como explicou ao DN Brasil Deusson Lima da Silva."É questão da AIMA, um o órgão que é pago e deixa as pessoas dez meses, um ano sem resposta, perde processos, manda carta de expulsão às pessoas tendo comparecido na AIMA e xenofobia em geral", conta Deusson, mais conhecido como "Bizu Feroz de Portugal". O brasileiro garante que o objetivo é realizar uma ação pacífica e ordeira.Outras reivindicações são segurança jurídica para "quem construiu uma vida em Portugal" e "respeito pelos direitos fundamentais". O imigrante afirma que os imigrantes estão preocupados e cansados com as sucessivas alterações na lei.Nos últimos dois anos, várias mudanças foram feitas, como restrições ao reagrupamento familiar, aumento do tempo necessário para solicitar a nacionalidade e fim de mecanismos de regularização. "Onde está a estabilidade para famílias que trabalham, cumprem as suas obrigações e vivem constantemente preocupadas com alterações nas regras de imigração?", questiona.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com o imigrante, uma das motivações para sair às ruas foi o anúncio do projeto de lei que prevê prioridade para crianças portuguesas nas creches. A proposta já está no Parlamento e é de autoria do Chega.Na visão do digital influencer, o partido de André Ventura "bate na parte mais fraca, que são os imigrantes", porque "não sabem como resolver os problemas da educação e a reforma dos velhos". Bizu Feroz teme que esse tipo de atitude gere ainda mais xenofobia, principalmente contra as crianças.Segundo o brasileiro, estão sendo procuradas parcerias para os eventos, como "associações e sindicatos" que apoiem a causa imigrante. Mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que muda nas novas regras de deportação.Brasileiro denuncia furto na PSP e recebe notificação para deixar Portugal