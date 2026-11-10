Depois de apresentar em Portugal o livro Raízes – O Que Nos Liga à Mesa, o chef brasileiro Marcio Ricci prepara agora o lançamento da obra no Brasil. O evento está marcado para 17 de novembro, às 18h, no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e dá continuidade ao projeto apresentado em 12 de outubro no Palácio Nacional de Queluz, nos arredores de Lisboa.Natural do Paraná, Ricci reúne no livro 68 receitas e experiências acumuladas ao longo de 25 anos de trajetória profissional, marcada pela passagem entre as cozinhas brasileira e portuguesa. A publicação aborda a gastronomia como forma de preservar memórias, construir identidades e aproximar culturas, combinando receitas com histórias, referências artísticas e reflexões sobre a alimentação.A relação entre os dois países é um dos principais eixos da obra. O bacalhau e a mandioca, ingredientes associados às tradições culinárias portuguesa e brasileira, aparecem como símbolos desse encontro, representando as adaptações e transformações que acontecem quando diferentes culturas se cruzam à mesa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A trajetória do chef em Portugal começou em 2001, quando passou a trabalhar para a família Patiño. Atualmente, Ricci está à frente da empresa Ricci Catering & Events e, desde 2016, também é responsável pela cozinha da Microsoft Portugal, onde mantém uma horta urbana que abastece a operação. Na televisão, participou como chef e apresentador dos programas Personal Chef e Desafio dos Chefs, da Record Europa.Além das receitas, o livro incorpora trabalhos artísticos e uma reflexão sobre o combate à fome. A capa é baseada numa obra do artista brasileiro Reginaldo Pereira, enquanto a contracapa reúne contribuições do Projeto Zambujal 360 e de Lígia Fernandes, relacionando gastronomia, comunidade e acesso à alimentação. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil. .Com menu "de alma portuguesa", restaurante paulistano Cantaloup abre primeira unidade internacional em Lisboa.Criado por brasileiros em Lisboa, Salta superou crises e agora quer chegar a São Paulo