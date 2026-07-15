O restaurante Cantaloup acaba de abrir a sua primeira unidade internacional, em Lisboa, expansão que marca os 30 anos desde a inauguração da casa, que se tornou uma referência na cena gastronômica de São Paulo. "Já há algum tempo estamos pensando em botar um pé fora do Brasil", conta ao DN Brasil o empresário Daniel Sahagoff. A escolha por Portugal pesou vários fatores. "Pela lógica, para nós seria mais conveniente aqui pela facilidade da língua. Pelos meus clientes que já estão aqui, muitos brasileiros que vieram morar em Portugal. Brasileiros que também estão vindo em viagem. E aqui o número de turistas é impressionante, ano retrasado foram 32 milhões", destaca o empresário.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outro elemento, de fundamental importância, foi "a riqueza de ingredientes, o que tem aqui é maravilhoso", destaca Daniel, ressaltando que o menu do Cantaloup lisboeta não tem nenhum prato igual ao da matriz paulistana. "Deixei o menu de alma portuguesa, com toda liberdade para o chef criar alguma coisa com a expectativa de quem está aqui, que são os turistas e o público local, que também gosta da culinária portuguesa".A matéria-prima é toda local e o empresário não esconde o encanto pelos ingredientes. "Os frutos do mar aqui são uma loucura. Porco preto, que eu adoro", exclama, sem deixar de citar também produtos das ilhas dos Açores. "Vem manteiga, vem vinho. Então é muito gratificante", diz..Embora em clima de festa e celebração, o empresário não esconde, também, um certo alívio. Foram 15 meses para conclusão da reforma do espaço. "Achei que seria mais fácil, mas foi animado", confessa, com bom-humor. "O que falta muito aqui é matéria-prima. Fui na maior loja de cerâmica daqui. Tudo é com três, quatro meses de entrega. Falta de material, mão de obra. Então aí demora tudo. Eu tinha um problema com vidros, com cerâmica, com tudo aqui, demorou um pouco mais a obra em função disso", revela.Sem revelar o valor do investimento "por um acordo entre os sócios", Daniel confirma que o projeto está conforme idealizou. O restaurante conta com uma equipe de 37 funcionários e está dentro de um prédio no histórico Largo do Picadeiro, uma localização privilegiada, "bem no coração de Fernando Pessoa", como destaca a representante do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, durante a inauguração.A poucos passos do local, fica a casa onde nasceu o poeta e alguns metros adiante o icônico café A Brasileira, que Pessoa costumava frequentar. "Você veio para o local certo", celebra a dirigente, falando diretamente ao empresário.O próximo passo em Portugal poderá ser na cidade do Porto. "Estamos estudando", afirma. Na Europa, "já pensamos em eventualmente abrir mais coisas, na Espanha também", diz Daniel Sahagoff..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Tasca Bica: a aposta do chef brasileiro Vic Vieira no frango piri-piri antes de realizar o sonho da moqueca.A maratona de Saulo Cardoso, brasileiro que levou o rodízio de churrasco a outro patamar em Lisboa