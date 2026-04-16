O que há de bom. Três shows brasileiros entre os destaques do fim de semana em Lisboa

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Com música brasileira de diferentes origens do nosso país em alta neste fim de semana, a coluna destaca para os próximos dias o segundo encontro promovido pelo coletivo Roda de Santo no Clube B.Leza, o show de Henrique Maluf trazendo músicas do Pantanal para a BOTA, nos Anjos e a turnê da banda mineira Lagum no LAV.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Roda de Santo convida HungoCerca de um mês depois da estreia da residência no Clube B.Leza com as Batucadeiras das Olaias, a Roda de Santo no B.Leza promove nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30, mais um encontro que cruza geografias e tradições musicais do Atlântico. Desta vez, o grupo recebe os Jovens do Hungo, coletivo angolano que há décadas preserva e difunde práticas musicais tradicionais ligadas às sanzalas. No centro do espetáculo está o hungu - instrumento ancestral que dá origem ao berimbau - acompanhado por vozes e percussões que evocam memória, território e espiritualidade. De acordo com o cartaz do evento, a apresentação propõe um diálogo entre a energia da roda e o rigor das tradições angolanas, criando uma ponte entre passado e presente por meio do ritmo e da oralidade. Os ingressos custam €12 e ainda podem ser adquridos para venda neste link. Quando? Quinta-feira (16), às 21h30 (portas às 21h)Onde? B.Leza (Cais do Gás 1, Lisboa)Preço: €12Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Henrique Maluf na BOTA AnjosJá no sábado (18), o músico brasileiro Henrique Maluf chega a Lisboa com um espetáculo que parte do rasqueado pantaneiro para construir uma narrativa musical contemporânea. Integrando o projeto BRAS•LIA [em trânsito], o show reúne composições autorais e releituras que dialogam com a tradição do Centro-Oeste brasileiro, evocando paisagens, histórias e sonoridades ligadas ao Pantanal.Em circulação desde 2023, o projeto tem passado por diferentes palcos no Brasil e na Europa, explorando a fusão entre referências regionais e arranjos atuais. As entradas custam €10 e podem ser adquiridas através deste link. Quando? Sábado (18), às 21hOnde? BOTA Anjos (Lisboa)Preço: €10Lagum no LAVÉ também no sábado (18) que a banda mineira Lagum retorna a Portugal como parte da turnê europeia do álbum As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo, lançado em 2025. O grupo sobe ao palco do LAV - Lisboa Ao Vivo a partir das 22h trazendo um repertório que mistura as novas faixas com os sucessos que consolidaram sua trajetória no pop-rock brasileiro.Com mais de uma década de estrada e três indicações ao Grammy Latino, a Lagum mantém uma identidade marcada pelo diálogo entre o indie, o reggae e a música pop. Ao vivo, o show alterna momentos mais introspectivos - alinhados ao novo disco - com canções conhecidas do público, num formato já testado em outras cidades da turnê europeia. As entradas estão disponíveis para venda aqui, pelo valor de €30. Quando? Sábado (18), horário a confirmar (noite)Onde? LAV - Lisboa Ao Vivo (Lisboa)Preço: €30Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira