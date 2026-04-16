Banda Lagum se apresenta no sábado (16).
Banda Lagum se apresenta no sábado (16). Foto: Breno Galtier
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O que há de bom. Três shows brasileiros entre os destaques do fim de semana em Lisboa

As dicas culturais para os seus próximos dias na capital portuguesa selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Com música brasileira de diferentes origens do nosso país em alta neste fim de semana, a coluna destaca para os próximos dias o segundo encontro promovido pelo coletivo Roda de Santo no Clube B.Leza, o show de Henrique Maluf trazendo músicas do Pantanal para a BOTA, nos Anjos e a turnê da banda mineira Lagum no LAV.

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Roda de Santo convida Hungo

Cerca de um mês depois da estreia da residência no Clube B.Leza com as Batucadeiras das Olaias, a Roda de Santo no B.Leza promove nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30, mais um encontro que cruza geografias e tradições musicais do Atlântico. Desta vez, o grupo recebe os Jovens do Hungo, coletivo angolano que há décadas preserva e difunde práticas musicais tradicionais ligadas às sanzalas.

No centro do espetáculo está o hungu - instrumento ancestral que dá origem ao berimbau - acompanhado por vozes e percussões que evocam memória, território e espiritualidade. De acordo com o cartaz do evento, a apresentação propõe um diálogo entre a energia da roda e o rigor das tradições angolanas, criando uma ponte entre passado e presente por meio do ritmo e da oralidade. Os ingressos custam €12 e ainda podem ser adquridos para venda neste link.

Quando? Quinta-feira (16), às 21h30 (portas às 21h)

Onde? B.Leza (Cais do Gás 1, Lisboa)

Preço: €12

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Henrique Maluf na BOTA Anjos

Já no sábado (18), o músico brasileiro Henrique Maluf chega a Lisboa com um espetáculo que parte do rasqueado pantaneiro para construir uma narrativa musical contemporânea. Integrando o projeto BRAS•LIA [em trânsito], o show reúne composições autorais e releituras que dialogam com a tradição do Centro-Oeste brasileiro, evocando paisagens, histórias e sonoridades ligadas ao Pantanal.

Em circulação desde 2023, o projeto tem passado por diferentes palcos no Brasil e na Europa, explorando a fusão entre referências regionais e arranjos atuais. As entradas custam €10 e podem ser adquiridas através deste link.

Quando? Sábado (18), às 21h

Onde? BOTA Anjos (Lisboa)

Preço: €10

Lagum no LAV

É também no sábado (18) que a banda mineira Lagum retorna a Portugal como parte da turnê europeia do álbum As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo, lançado em 2025. O grupo sobe ao palco do LAV - Lisboa Ao Vivo a partir das 22h trazendo um repertório que mistura as novas faixas com os sucessos que consolidaram sua trajetória no pop-rock brasileiro.

Com mais de uma década de estrada e três indicações ao Grammy Latino, a Lagum mantém uma identidade marcada pelo diálogo entre o indie, o reggae e a música pop. Ao vivo, o show alterna momentos mais introspectivos - alinhados ao novo disco - com canções conhecidas do público, num formato já testado em outras cidades da turnê europeia. As entradas estão disponíveis para venda aqui, pelo valor de €30.

Quando? Sábado (18), horário a confirmar (noite)

Onde? LAV - Lisboa Ao Vivo (Lisboa)

Preço: €30

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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