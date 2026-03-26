O que há de bom: shows e exposição de artista brasileira no MAAT entre os destaques do fim de semana
Foto: Leonardo Negrão
O que há de bom: shows e exposição de artista brasileira no MAAT entre os destaques do fim de semana

As dicas culturais dos próximos dias selecionadas pela equipe do DN Brasil.
Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o primeiro fim de semana com a exposição da artista Anna Maria Maiolino em cartaz no MAAT e dois shows que trazem mais da cultura brasileira para a capital portuguesa.

Blaya no B.Leza

A primeira dica da semana é para quem quer caminhar pro fim de semana em clima de festa junina. Blaya se apresenta nesta quinta-feira (26), no B.Leza, com a turnê “ARRAIÁ.L”, pensada justamente a partir de um encontro entre duas tradições populares muito reconhecíveis para quem vive entre Brasil e Portugal: os arraiais portugueses e as festas juninas brasileiras.

A proposta faz sentido também pelo próprio percurso da artista, que há anos constrói uma relação forte com pistas, corpos em movimento e repertórios que conversam com diferentes referências culturais. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas ainda bebê chegou em Portugal, onde construiu a carreira. O show ainda terá abertura do bloco de Carnaval brasileiro Qui Nem Jiló.

Quando? Quinta-feira (26), 21h30

Onde? B.Leza, no Cais Gás 1, em Lisboa

Preço? €12

Anna Maria Maiolino estreia em Portugal com exposição no MAAT

Para quem prefere um programa mais calmo, a exposição Terra Poética, de Anna Maria Maiolino, é uma das boas pedidas do momento em Lisboa. Inaugurada nesta semana no MAAT, a mostra marca a estreia da artista ítalo-brasileira em Portugal e apresenta um recorte importante da sua produção, com desenhos, esculturas e trabalhos centrados na materialidade.

Logo na chegada à galeria, o visitante encontra mais de 100 desenhos do conjunto Tempestade de Ideias, que funcionam como uma espécie de porta de entrada para as formas, ritmos e gestos que aparecem no restante da exposição. A exposição da artista, muito focada na sua própria trajetória de imigração entre Itália, Brasil e Venezuela, fica em cartaz até o final de agosto.

Quando? De 25 de março a 31 de agosto

Onde? MAAT, em Belém

Preço? €9 a entrada geral

Taïs Reganelli na BOTA

No sábado (28), a cantora e compositora brasileira Taïs Reganelli sobe ao palco do BOTA para apresentar Pulmão Aberto. Radicada em Portugal e com uma trajetória atravessada por diferentes países, Taïs construiu uma identidade musical que passa pela MPB, pelo jazz e por outras linguagens contemporâneas, sem soar presa a uma fórmula.

No show em Lisboa, ela estará acompanhada por Djâmen, Pablo Marques e Kito Siqueira, num formato que amplia o universo sonoro das canções e dá mais densidade à apresentação. Além das músicas novas, o público também pode esperar temas já conhecidos da sua discografia, num fim de tarde pensado para ouvir com mais calma. O show será às 16h.

Quando? Sábado (28), às 16h00

Onde? BOTA - Base Organizada da Toca das Artes (Largo Santa Bárbara 3D, Lisboa)

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
O que há de bom: shows e exposição de artista brasileira no MAAT entre os destaques do fim de semana
O que há de bom: shows e exposição de artista brasileira no MAAT entre os destaques do fim de semana
