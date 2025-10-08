Festival Literário Internacional de Óbidos recebe diversos autores do Brasil

Começa nesta quinta-feira (09), um dos principais eventos culturais de Portugal: O Festival Literário Internacional de Óbidos (Folio), que celebra uma década de existência, inicia mais uma edição em 2025, desta vez com o tema “Fronteiras”. Por 11 dias — decorre até 19 de outubro — o evento transforma a tradicional vila portuguesa num palco global da palavra escrita. Estarão reunindos perto de 800 autores e artistas de várias nacionalidades, incluindo muitos nomes importantes da literatura brasileira.Já no dia de abertura, a cineasta e livreira Jéssica Nolte participa na conversa “Portas para o Mundo: O Poder das Histórias na Infância”, mediada por Daniel Kondo, às 18h30. Logo depois, às 19h30, o tradutor e escritor Caetano Galindo apresenta o livro “Latim em Pó”. No dia seguinte, Kondo volta ao palco com Marcos Araújo para a mesa “Fronteiras da Língua Expandida”, sobre literatura e realidade aumentada.Nos dias 12 e 13, a programação inclui a presença de Tom Farias, autor de “Toda Fúria”, que divide o palco com o músico Dino D’Santiago, e a cronista Tati Bernardi, que conversa com o francês Édouard Louis. A editora e escritora Simone Paulino participa de duas mesas no dia 13: “As fronteiras da identidade na invenção literária”, com Andressa Marques, e “Inutilidade e ignorância como aproximações instáveis – uma literatura filosófica”, ao lado de Juliano Garcia Pessanha e João Guilhoto. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nesse mesmo dia, a pernambucana Luna Vitrolira lança “Memória tem águas espessas”, acompanhada de João Innecco e Henrique Rodrigues. Já no dia 14, Jacques Fux apresenta “Nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer”, enquanto Luna Vitrolira e Tom Farias participam da conversa “A literatura brasileira começa agora” e o escritor Wagner Merije integra a tertúlia “30 anos de Ensaio sobre a Cegueira”. No dia 16, é a vez de Paula Cajaty, que modera o painel “Clubes de Leitura: A Construção de Comunidades Essenciais”, seguido de uma nova aparição de Tom Farias em “Trânsitos Brasil–Moçambique”, ao lado de Ungulani Ba Kha Khosa, e também de Jacques Fux que estará em “Fronteiras e a perda do eu”. No dia 17, estará em Óbidos o escritor e jornalista Álvaro Filho, radicado em Lisboa, e que participa na conversa “Crónica, romance histórico e registo”. No dia seguinte, Álvaro também apresenta o seu mais recente livro “Eu não falo brasileiro e outras crónicas de Lisboa”, com Catarina Carvalho. O dia 18 terá também a presença da paranaense Giovana Madalosso, que divide mesa com o angolano José Eduardo Agualusa, numa das conversas mais aguardadas do festival. A programação brasileira se encerra, assim como o festival, no dia 19, com o escritor e ambientalista indígena Kaká Werá, que participa da sessão “O Futuro das Gerações: A Visão do Bem-Viver”.Organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, em parceria com a Ler Devagar, a Fundação Inatel e a Óbidos Criativa, o Fólio propõe um cruzamento entre literatura, música, cinema e artes visuais. Neste ano a programação mantém essa multidisciplinaridade, com shows encerrando cada dia de festival, que cada vez mais se coloca como um dos principais eventos culturais de Portugal. A entrada no Folio é gratuita e programação completa do festival pode ser encontrada através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Poeta brasileiro radicado no Porto é semifinalista do Prêmio Jabuti."Feliz Ano Velho": Marcelo Rubens Paiva revive clássico autobiográfico em nova edição portuguesa