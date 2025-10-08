DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Tom Farias, Tati Bernardi e Kaká Werá.
Tom Farias, Tati Bernardi e Kaká Werá. Montagem: redação
DN Brasil

Festival Literário Internacional de Óbidos recebe diversos autores do Brasil

FOLIO completa uma década como um dos principais eventos culturais do país. Neste ano, Tati Bernardi, Tom Farias e Kaká Werá são alguns dos nomes confirmados; programação vai até dia 19 de outubro.
Publicado a

Começa nesta quinta-feira (09), um dos principais eventos culturais de Portugal: O Festival Literário Internacional de Óbidos (Folio), que celebra uma década de existência, inicia mais uma edição em 2025, desta vez com o tema “Fronteiras”.

Por 11 dias — decorre até 19 de outubro — o evento transforma a tradicional vila portuguesa num palco global da palavra escrita. Estarão reunindos perto de 800 autores e artistas de várias nacionalidades, incluindo muitos nomes importantes da literatura brasileira.

Já no dia de abertura, a cineasta e livreira Jéssica Nolte participa na conversa “Portas para o Mundo: O Poder das Histórias na Infância”, mediada por Daniel Kondo, às 18h30. Logo depois, às 19h30, o tradutor e escritor Caetano Galindo apresenta o livro “Latim em Pó”. No dia seguinte, Kondo volta ao palco com Marcos Araújo para a mesa “Fronteiras da Língua Expandida”, sobre literatura e realidade aumentada.

Nos dias 12 e 13, a programação inclui a presença de Tom Farias, autor de “Toda Fúria”, que divide o palco com o músico Dino D’Santiago, e a cronista Tati Bernardi, que conversa com o francês Édouard Louis. A editora e escritora Simone Paulino participa de duas mesas no dia 13: “As fronteiras da identidade na invenção literária”, com Andressa Marques, e “Inutilidade e ignorância como aproximações instáveis – uma literatura filosófica”, ao lado de Juliano Garcia Pessanha e João Guilhoto.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Nesse mesmo dia, a pernambucana Luna Vitrolira lança “Memória tem águas espessas”, acompanhada de João Innecco e Henrique Rodrigues. Já no dia 14, Jacques Fux apresenta “Nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer”, enquanto Luna Vitrolira e Tom Farias participam da conversa “A literatura brasileira começa agora” e o escritor Wagner Merije integra a tertúlia “30 anos de Ensaio sobre a Cegueira”.

No dia 16, é a vez de Paula Cajaty, que modera o painel “Clubes de Leitura: A Construção de Comunidades Essenciais”, seguido de uma nova aparição de Tom Farias em “Trânsitos Brasil–Moçambique”, ao lado de Ungulani Ba Kha Khosa, e também de Jacques Fux que estará em “Fronteiras e a perda do eu”.

No dia 17, estará em Óbidos o escritor e jornalista Álvaro Filho, radicado em Lisboa, e que participa na conversa “Crónica, romance histórico e registo”. No dia seguinte, Álvaro também apresenta o seu mais recente livro “Eu não falo brasileiro e outras crónicas de Lisboa”, com Catarina Carvalho. O dia 18 terá também a presença da paranaense Giovana Madalosso, que divide mesa com o angolano José Eduardo Agualusa, numa das conversas mais aguardadas do festival.

A programação brasileira se encerra, assim como o festival, no dia 19, com o escritor e ambientalista indígena Kaká Werá, que participa da sessão “O Futuro das Gerações: A Visão do Bem-Viver”.

Organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, em parceria com a Ler Devagar, a Fundação Inatel e a Óbidos Criativa, o Fólio propõe um cruzamento entre literatura, música, cinema e artes visuais. Neste ano a programação mantém essa multidisciplinaridade, com shows encerrando cada dia de festival, que cada vez mais se coloca como um dos principais eventos culturais de Portugal.

A entrada no Folio é gratuita e programação completa do festival pode ser encontrada através deste link.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Tom Farias, Tati Bernardi e Kaká Werá.
Poeta brasileiro radicado no Porto é semifinalista do Prêmio Jabuti
Tom Farias, Tati Bernardi e Kaká Werá.
"Feliz Ano Velho": Marcelo Rubens Paiva revive clássico autobiográfico em nova edição portuguesa
Literatura
Folio -Festival Literário Internacional de Óbidos
Brasileiros em Portugal
Cultura DN Brasil
Brasileiras em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt