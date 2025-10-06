Mora perto de Vigo? Pode assistir O Agente Secreto, com Wagner Moura

Quem mora no Norte de Portugal, próximo à fronteira com a Espanha, poderá assistir à estreia do filme brasileiro O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura. O longa será exibido na programação do Festival Vigo Pontes, que começa nesta terça-feira, 07 de outubro.A sessão de O Agente Secreto está marcada para sábado, 11 de outubro, às 19h40, no Cines Tamberlick. Será a primeira vez que o filme será apresentado na Espanha, onde a produção só chegará às salas de cinema comerciais em janeiro de 2026.De acordo com os organizadores do festival, o novo longa de Kleber Mendonça Filho é "o grande destaque desta edição" do Vigo Pontes. O objetivo do evento é "criar pontes culturais através do cinema e aproximar o público galego das novas narrativas que estão a marcar a criação audiovisual nos países de língua portuguesa".O Agente Secreto foi escolhido para representar o Brasil no Óscar 2026 — prêmio de referência internacional vencido no ano passado pelo longa brasileiro Ainda Estou Aqui. O filme de Kleber Mendonça já teve destaque no Festival de Cannes, onde recebeu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura).Em Portugal, a estreia está marcada para 06 de novembro, em lançamento simultâneo com o Brasil. Thriller político, o longa é ambientado no Recife dos anos 1970, em plena Ditadura Militar.Segundo a sinopse, após um passado misterioso e turbulento em São Paulo, Marcelo (Moura) retorna à sua terra natal em busca de paz junto à família. Professor especializado em tecnologia, ele logo percebe como sua cidade está sob intensa vigilância e marcada pela corrupção do regime autoritário.amanda.lima@dn.pt.Em quatro dias de exibição, "Ainda Estou Aqui" arrecada mais de 246 mil euros em Portugal.O que fazem os espiões portugueses e de onde são os espiões estrangeiros que estão cá?