O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem tributo ao rap brasileiro, roda de samba gratuita e Sambaiana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para o próximo fim de semana, a programação vem com forte sotaque brasileiro, reunindo samba ao ar livre no 0800, festa dedicada ao rap nacional e o show do coletivo Samabaiana na Casa Capitão.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Samba de Ocasião em AlcântaraO sábado (11) começa em clima de roda com a terceira edição do Samba de Ocasião, que ocupa o Village Underground, em Alcântara, a partir das 16h. A proposta é reunir músicos e público em torno de um repertório que valoriza o melhor do samba, com nomes que vão de Monarco a Zeca Pagodinho, de Nelson Cavaquinho a Toninho Geraes, de Paulinho da Viola a Dona Ivone Lara.No palco, brasileiros residentes em Portugal como Marcelo Mendes, Nega Jaci, Ique Machado, Leonardo Mesquita, Kuaua Gomes, Rafa Lobo, Júlia Neves, Nil e Milton Filho comandam a roda, que tem entrada gratuita. Quando? Sábado (11), às 16hOnde? Village Underground Lisboa (Alcântara)Preço: entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Tributo ao rap brasileiro na Fábrica Braço de PrataDepois do samba à tarde com mais uma apresentação do Coletivo Gira a noite de sábado na Fábrica Braço de Prata muda o ritmo, mas mantém a energia brasileira em alta. O espaço recebe mais uma edição da Black Total LX, desta vez dedicada ao rap nacional, num tributo que percorre clássicos e reforça a força cultural do gênero. A festa começa às 21h e segue até às 2h, com sets de DJ Slick, DJ Swingueiro e Gui do Balanço e os ingressos custam €10.Quando? Sábado (11), das 21h às 2hOnde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa)Preço: €10Sambaiana na Casa CapitãoNo domingo (12), o destaque vai para o show da Sambaiana, coletivo feminino baiano que vem ganhando espaço na cena musical brasileira ao apostar num samba contemporâneo com repertório autoral. Formado em Salvador, o grupo mistura tradição e novas sonoridades, com letras que dialogam com vivências atuais e forte presença digital, somando milhões de reproduções nas plataformas.A apresentação acontece às 16h na Casa Capitão, no Beato, e conta ainda com a participação da cantora Karla da Silva, brasileira radicada em Portugal. No palco, a Sambaiana traz músicas do álbum Sagrado, Profano, Real, lançado em 2026 e os ingressos custam €22.Quando? Domingo (12), às 16hOnde? Casa Capitão (Rua do Grilo, Beato, Lisboa)Preço: €22Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira