Tributo ao rap brasileiro acontece no sábado (11) na Fábrica Baço de Prata.
Tributo ao rap brasileiro acontece no sábado (11) na Fábrica Baço de Prata.DR
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O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem tributo ao rap brasileiro, roda de samba gratuita e Sambaiana

As dicas dos próximos dias selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para o próximo fim de semana, a programação vem com forte sotaque brasileiro, reunindo samba ao ar livre no 0800, festa dedicada ao rap nacional e o show do coletivo Samabaiana na Casa Capitão.

A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!

Samba de Ocasião em Alcântara

O sábado (11) começa em clima de roda com a terceira edição do Samba de Ocasião, que ocupa o Village Underground, em Alcântara, a partir das 16h. A proposta é reunir músicos e público em torno de um repertório que valoriza o melhor do samba, com nomes que vão de Monarco a Zeca Pagodinho, de Nelson Cavaquinho a Toninho Geraes, de Paulinho da Viola a Dona Ivone Lara.

No palco, brasileiros residentes em Portugal como Marcelo Mendes, Nega Jaci, Ique Machado, Leonardo Mesquita, Kuaua Gomes, Rafa Lobo, Júlia Neves, Nil e Milton Filho comandam a roda, que tem entrada gratuita.

Quando? Sábado (11), às 16h

Onde? Village Underground Lisboa (Alcântara)

Preço: entrada gratuita

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Tributo ao rap brasileiro na Fábrica Braço de Prata

Depois do samba à tarde com mais uma apresentação do Coletivo Gira a noite de sábado na Fábrica Braço de Prata muda o ritmo, mas mantém a energia brasileira em alta. O espaço recebe mais uma edição da Black Total LX, desta vez dedicada ao rap nacional, num tributo que percorre clássicos e reforça a força cultural do gênero. A festa começa às 21h e segue até às 2h, com sets de DJ Slick, DJ Swingueiro e Gui do Balanço e os ingressos custam €10.

Quando? Sábado (11), das 21h às 2h

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa)

Preço: €10

Sambaiana na Casa Capitão

No domingo (12), o destaque vai para o show da Sambaiana, coletivo feminino baiano que vem ganhando espaço na cena musical brasileira ao apostar num samba contemporâneo com repertório autoral. Formado em Salvador, o grupo mistura tradição e novas sonoridades, com letras que dialogam com vivências atuais e forte presença digital, somando milhões de reproduções nas plataformas.

A apresentação acontece às 16h na Casa Capitão, no Beato, e conta ainda com a participação da cantora Karla da Silva, brasileira radicada em Portugal. No palco, a Sambaiana traz músicas do álbum Sagrado, Profano, Real, lançado em 2026 e os ingressos custam €22.

Quando? Domingo (12), às 16h

Onde? Casa Capitão (Rua do Grilo, Beato, Lisboa)

Preço: €22

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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