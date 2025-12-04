O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem rap, samba e cinema experimental

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos uma sessão inédita de Live Cinema, a última edição do ano da Feira Latino Americana no domingo e a roda de samba que anima a rua da Beneficência. Ainda tem o rapper Yago Oproprio abrindo sua nova turnê europeia com show na capital portuguesa já neste sábado.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Yago Oproprio - Eurotour 2025A nova turnê europeia de Yago Oproprio começa justamente em Portugal: o rapper se apresenta neste sábado (6) no Estúdio Time Out, show já esgotado - antes o artista ainda se apresenta no Porto. A tour segue por Dublin, Barcelona, Berlim, Amsterdã, Paris e Londres, marcando o reencontro do artista com o público internacional. Os shows reúnem rap, MPB e referências latinas que fazem parte da sua trajetória.Nascido na Cohab I, em São Paulo, Yago cresceu rodeado por saraus e teatro antes de mergulhar no universo do rap e do freestyle. Com quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e indicações ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow, ele chega à Europa em fase madura e com público fiel. Quem estiver no norte do país ainda consegue garantir ingresso para a apresentação do Porto.Quando? Sábado (6)Onde? No Estúdio Time OutPreço: ingressos esgotadosLive Cinema e Feira Latino Americana na Fábrica Braço de PrataO sábado (6) traz uma opção especial para quem gosta de audiovisual fora da curva. Às 21h, Vincent Moon apresenta seu Live Cinema na Fábrica Braço de Prata, em uma performance que mistura improvisação, imagens captadas em viagens, sons gravados em campo e intervenções digitais. Entre os materiais usados, há registros feitos no Brasil que surgem durante o espetáculo. É uma experiência imersiva e artesanal, pensada para existir apenas naquele momento.No domingo (7), o espaço recebe a última edição do ano da Feira Latino Americana, encontro multicultural que já se tornou tradição na cidade. A partir das 12h, imigrantes preparam pratos típicos de Colômbia, Venezuela, Brasil e outros países, em um ambiente de convivência, música e atividades para crianças. A programação segue até às 23h, com entrada colaborativa e clima de celebração comunitária.Quando? Live Cinema - sábado (6), às 21h - Feira Latino Americana - domingo (7), das 12h às 23hOnde? Fábrica Braço de PrataPreço: Entrada colaborativaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppSamba no Nelson - Mesa BrasileiraO sábado (6) também reserva samba de raiz e clima de boteco na rua da Beneficência. A sétima edição da Mesa Brasileira começa às 14h e reúne músicos, amigos e curiosos numa roda aberta, com repertório que vai dos clássicos aos sambas mais populares. O evento já virou parada obrigatória para quem quer encerrar o fim de semana de forma leve e festiva - tudo ao ar livre, com mesas espalhadas e entrada gratuita.Apoiando o encontro, o restaurante cabo-verdiano O Nelson (famoso por receber a Fiel Lisboa nos jogos do Coringão) oferece petiscos e bebidas, criando o ambiente perfeito para uma tarde ensolarada de samba. Brasileiros, portugueses e outras nacionalidades se misturam no mesmo compasso, num daqueles proramas que funcionam sem esforço: chega, senta, canta junto e deixa o ritmo conduzir o dia.Quando? Sábado (6), a partir das 14hOnde? O Nelson - Rua da Beneficência, 59, LisboaPreço: Entrada gratuitaAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Yago Oproprio inicia nova turnê europeia em Portugal neste fim de semana.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”