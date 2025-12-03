Fim de semana tem Feira Latino Americana na Fábrica Braço de Prata e sessão de cinema especial

Dois programas se destacam na Fábrica Braço de Prata este final de semana. Um deles é a última edição da Feira Latino Americana, que ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês. O evento promete ser especial, para encerrar o ano com chave de ouro.O evento entrou no calendário mensal de atividades da Fábrica Braço de Prata e reúne milhares de pessoas em busca de diversão latina e culinária. São encontrados pratos típicos de diversos países, como Colômbia, Venezuela e Brasil. Todos são confeccionados por imigrantes que vivem em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A festa começa às 12h00 e a entrada é colaborativa. A festa vai até às 23h00 com atividades especiais para as crianças e oficinas..No sábado, 06 de dezembro, a noite é especial para amantes do cinema. O cineasta e artista multimídia Vincent Moon realiza uma apresentação de seu aclamado Live Cinema. A performance combina improvisação visual e sonora construída a partir de sua extensa pesquisa musical ao redor do mundo. Cada sessão é única, criada ao vivo com materiais da coleção Petites Planètes.Explorando novas formas de conexão entre imagem e espectador, "Moon rompe com a narrativa tradicional ocidental e investiga a hibridização das práticas digitais". O Live Cinema propõe uma maneira inovadora de experimentar o audiovisual. A programação começa às 21h00.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Yago Oproprio inicia nova turnê europeia em Portugal neste fim de semana.Diretora de sucessos como 'O Clone', Teresa Lampreia resgata conexão com Portugal com livro lançado em Lisboa