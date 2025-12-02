Yago Oproprio inicia nova turnê europeia em Portugal neste fim de semana

Nome em ascensão na cena do rap brasileira, o músico Yago Oproprio desembarca na Europa nesta semana para uma nova Eurotour, que marca o reencontro do rapper com o público internacional. A série de apresentações começa em Portugal, com estreia no Porto na sexta-feira (6), e passagem por Lisboa no dia seguinte (7), sessão já esgotada no Estúdio Time Out.O artista viaja acompanhado do cantor Rô Rosa e do produtor musical Patrício Sid. A dupla, parceira de longa data, integra a narrativa que estrutura o espetáculo, pensado especialmente para esta turnê, que inclui oito datas em diferentes países. Depois do Porto e Lisboa, o trio segue para Dublin (9/12), Barcelona (10/12), Berlim (11/12), Amsterdã (12/12), Paris (13/12) e Londres (14/12). "Tô empolgado demais com isso, viu? Eu tô ansioso, mas eu sei que vai ser incrível, conhecer novos países como a Alemanha, nunca fiz show em Paris…tá maluco, nunca fiz show em Paris, mano! Essa turnê é um negócio muito especial pra gente. É um show único, feito especialmente pra esse momento. É exclusivo e especial, e talvez até irreplicável no futuro", comenta o cantor.Nascido na Cohab I, na Zona Leste de São Paulo, Yago mistura referências de MPB, rap e influências latinas marcadas por sua passagem pela Venezuela na adolescência. Filho de um dos criadores do coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, cresceu entre saraus, instrumentos e teatro, até se aproximar do rap e do freestyle, fase em que adotou o nome artístico Oproprio.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Do primeiro registro musical, em 2017, ao reconhecimento nacional, Yago acumulou mais de 560 mil seguidores no Instagram e quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Seu álbum de estreia, lançado pela Som Livre, consolidou-o como um dos expoentes do rap contemporâneo e lhe rendeu indicações ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow em 2024.Os ingressos disponíveis para o show no Porto nesta sexta-feira ainda podem ser adquiridos através deste link. As entradas custam €30 e o Hard Club fica situado no Mercado Ferreira Borges, na parte superior do Mercado da Ribeira da Cidade Invicta..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”