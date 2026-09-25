Alex Malheiros, da banda Azymuth, toca este sábado (26) na Casa Capitão.
Alex Malheiros, da banda Azymuth, toca este sábado (26) na Casa Capitão. Foto: DR
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O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem música brasileira para todos os ouvidos

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, o destaque vai para a cena musical brasileira em Lisboa: nesta sexta (25), o Coletivo Gira faz sua roda de despedida no 8 Marvila e no sábado (26), a Fábrica Braço de Prata recebe o 9º Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba, enquanto os Azymuth sobem ao palco da Casa Capitão.

Destacamos ainda o Festival Cuca Monga, nos jardins do Museu de Lisboa, com presença brasileira nos dois dias (sexta e sábado), com Manu Julian e a banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo.

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Coletivo Gira - Despedida do 8 Marvila

Nesta sexta (25), às 19h, o Coletivo Gira faz sua última roda no 8 Marvila - e a notícia é triste. A roda de despedida tem duas apresentações ao vivo e intervalo com DJ Amy B. O Gira segue procurando uma nova sede - quem tiver indicações de espaços disponíveis pode enviar para contato@coletivogira.pt. Os ingressos custam €7.

Quando? Sexta-feira (25), das 19h às 23h

Onde? 8 Marvila, Praça David Leandro da Silva 8, Lisboa

Preço: €7

9º Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba

No sábado (26), às 16h, a Fábrica Braço de Prata recebe o 9º Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba, organizado pelo Semente Samba. A edição deste ano homenageia duas grandes referências do samba brasileiro: Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra. Todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de instrumentos de percussão para a próxima turma do projeto. Com contribuição mínima de €3, é um daqueles programas para lavar a alma.

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Quando? Sábado (26), das 16h às 20h30

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila)

Preço: Contribuição mínima de €3

Azymuth na Casa Capitão

Também no sábado (26), às 21h30, a Casa Capitão recebe os Azymuth - um dos grupos mais influentes e duradouros do Brasil, responsáveis por forjar o chamado "samba doido", fusão única de jazz-funk com samba que há cinco décadas circula pelo mundo e influencia gerações.

Cinquenta anos após a formação, o trio segue em atividade com o disco "Marca Passo" - o primeiro lançado após a perda do baterista fundador Ivan "Mamão" Conti, em 2023, e do teclista José Roberto Bertrami, em 2012. Alex Malheiros, único membro original, encara a continuidade como um dever espiritual. Os ingressos custam €32,50.

Quando? Sábado (26), às 21h30

Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, Lisboa

Preço: €32,50

Festival Cuca Monga - com brasileiras no cartaz

Nesta sexta (25) e sábado (26), os jardins do Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, recebem o Festival Cuca Monga - e o cartaz tem presença brasileira nos dois dias. Na sexta, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo trazem o rock experimental que cruza barulho e poesia, com produção de Ana Frango Elétrico e Vitor Araújo nos discos anteriores.

No sábado, é a vez de Manu Julian - cantora, compositora e ilustradora paulistana que desde 2023 circula com o espetáculo "Sentimental", trabalho autoral que navega pelo cotidiano e pela afetividade com delicadeza e humor. Os ingressos diários custam €32,21.

Quando? Sexta (25) e sábado (26), a partir das 18h

Onde? Jardins do Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, Campo Grande

Preço: €32,21 por dia

Até semana que vem!

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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