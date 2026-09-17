Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos Marisa Monte na MEO Arena nesta sexta (18), às 21h, com orquestra de 55 músicos; o início do Queer Lisboa, festival internacional de cinema que começa também nesta sexta e inclui o novo filme de Pedro Almodóvar em sessão especial no domingo (20); e a inauguração da exposição "Antes Neste Depois", do artista brasileiro José Cavalhero, no sábado (19) no NowHere Lisboa.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Marisa Monte - PhonicaNesta sexta (18), às 21h, a MEO Arena recebe Marisa Monte para uma das noites mais esperadas do ano para a comunidade brasileira em Portugal. O espetáculo "Phonica" reúne a cantora, sua banda habitual e uma orquestra sinfônica com 55 músicos, com arranjos criados de raiz especialmente para este projeto - um encontro entre o popular e o erudito que propõe uma nova leitura do repertório construído ao longo de mais de três décadas de carreira.Quando? Sexta-feira (18), às 21hOnde? MEO Arena, Rossio dos Olivais, LisboaPreço: Entre €28 e €66.Queer Lisboa 30Também nesta sexta (18), começa a 30ª edição do Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, que vai até 26 de setembro e transforma a cidade num dos maiores palcos do cinema LGBTQ+ da Europa. A edição de aniversário aposta num programa que inclui retrospectivas de cineastas como Kenneth Anger, as irmãs Wachowski e Sally Potter, além de filmes inéditos de diferentes partes do mundo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O destaque do fim de semana vai para "Amarga Navidad" ("Natal Amargo"), o novo filme de Pedro Almodóvar, exibido no domingo (20), às 22h, no Cinema São Jorge. Após a incursão internacional com "O Quarto ao Lado", o diretor espanhol regressa à autoficção num filme descrito como estranho e tortuoso, cheio de miragens e duplos sentidos. Os ingressos custam €4,50.Quando? Festival de 18 a 26 de setembro; "Amarga Navidad" no domingo (20) às 22hOnde? Cinema São Jorge e outros espaços - consultar programa em queerlisboa.ptPreço: €4,50 por sessão"Antes Neste Depois" - José Cavalhero no NowHere LisboaNo sábado (19), às 18h, o NowHere Lisboa - associação de artistas imigrantes na Penha de França - inaugura a exposição "Antes Neste Depois", do artista e psicanalista brasileiro José Cavalhero. O ponto de partida do trabalho são slides feitos pelo pai do artista durante a sua infância no Brasil - imagens guardadas durante décadas numa maleta e resgatadas por Cavalhero como ponto de partida para investigar memória, ausência e afetos. Natural de São Paulo e residente em Portugal desde 2019, Cavalhero mora no Seixal e trabalha em Lisboa, atravessando o Tejo quase diariamente - travessias que também passaram a integrar o seu processo criativo. A exposição, com curadoria de Cristiana Tejo, pode ser vista até 24 de outubro.Quando? Inauguração sábado (19), às 18h; exposição até 24 de outubroOnde? NowHere Lisboa, Estrada de Chelas 41A, Penha de França, LisboaPreço: Entrada gratuitaAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra