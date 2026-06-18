Rock in Rio acontece no Parque Tejo.
Rock in Rio acontece no Parque Tejo.Foto: Reinaldo Rodrigues
DN Brasil

O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem ciclo de cinema brasileiro, jogo da seleção e Rock in Rio

As dicas para os próximos dias selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a festa "Vai Brasil" nesta sexta (19), com show de Gustavo Lins e transmissão do jogo Brasil x Haiti no telão gigante; o início do Rock in Rio Lisboa, e a abertura do ciclo Cinema Novo Brasileiro no Cinema Nimas, já nesta noite de quinta (18), com a presença de Marina Person.

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Cinema Novo Brasileiro no Medeia Nimas

Nesta quinta (18), às 19h, o Cinema Nimas, no Saldanha, abre as portas para um dos ciclos mais especiais do ano para quem gosta de cinema brasileiro: "Cinema Novo Brasileiro - Trajectórias", com cópias restauradas de clássicos do movimento que revolucionou o cinema latino-americano nos anos 60. A sessão de abertura traz "São Paulo Sociedade Anônima" (1965), de Luiz Sérgio Person, com a presença da cineasta Marina Person, filha do diretor, que conversa sobre o filme após a exibição.

O ciclo segue até 27 de junho, com obras-primas de nomes como Glauber Rocha ("Deus e o Diabo na Terra do Sol"), Joaquim Pedro de Andrade ("Macunaíma"), Carlos Diegues ("Bye Bye Brasil") e Leon Hirszman, entre outros - um raro panorama do movimento que reinventou a linguagem do cinema brasileiro e ganhou repercussão internacional. Os ingressos são vendidos por sessão, na bilheteria do cinema ou neste link

Quando? Sessão de abertura hoje, quinta (18), às 19h; ciclo segue até 27 de junho

Onde? Cinema Medeia Nimas, na Avenida 5 de outubro, Saldanha.

Preço: €6 - €8

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Vai Brasil - festa com jogo no telão

Já na sexta-feira (19), o Lisbon S.T.A.G.E - Events Hall, no Parque das Nações, promete uma noitada daquelas para os brasileiros que moram em Lisboa: a festa "Vai Brasil" recebe o pagodeiro Gustavo Lins, em programação que inclui ainda show de Wagner Lemos e convidados, além dos sets de DJ Viviane Campos e DJ Malukin.

O grande momento, porém, é a transmissão ao vivo no telão gigante do jogo Brasil x Haiti, às 1h30 da manhã, com a seleção buscando a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. A festa vai das 22h às 5h.

Quando? Sexta-feira (19), das 22h às 5h; jogo no telão às 1h30

Onde? Lisbon S.T.A.G.E - Events Hall, Av. Aquilino Ribeiro Machado 74, Parque das Nações, Lisboa

Preço: A partir de €18,50 - disponíveis neste link.

Rock in Rio Lisboa

E não dá para fugir do maior nome do fim de semana: o Rock in Rio Lisboa começa no sábado (20), com Katy Perry como cabeça de cartaz de uma noite que reúne ainda Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Alok e Bárbara Bandeira, entre outros. O festival segue até o final do mês, com mais duas datas - 21 e 27 de junho - mas é este sábado que abre oficialmente a edição lisboeta de 2026 no Parque da Bela Vista.

Para quem gosta de rock mais pesado, vale guardar o domingo (21) na agenda: Linkin Park encabeça o cartaz, ao lado de Sepultura, Cypress Hill e Sam the Kid com orquestra.

Quando? Sábado (20); festival segue até 27 de junho

Onde? No Parque Tejo

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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