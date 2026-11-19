Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Na sexta (20), o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, e Lisboa também. Destacamos a festa da Fábrica Braço de Prata, com samba, semba, capoeira, dança e cinema até as 2h da madrugada; a sessão especial do filme “Malês”, de Antônio Pitanga, na Embaixada do Brasil; já no sábado e domingo o destaque vai para a peça imersiva “O Algoritmo”, do brasileiro Miguel Thiré, que ganhou sessões extras e fica em cartaz até o dia 29.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Dia da Consciência Negra na Fábrica Braço de PrataNa sexta-feira (20), a Fábrica Braço de Prata, em Marvila, transforma-se numa grande celebração da herança cultural africana e afro-brasileira, das 18h às 2h da madrugada. A data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão, e a festa une música, dança, poesia e cinema para pensar a história da escravidão e as desigualdades que persistem nas sociedades brasileira e portuguesa. Às 19h, a Tenda recebe uma sessão de samba colaborativo. Às 21h, um cortejo reúne os grupos Cuiqueiros de Lisboa e Conv. Ti Bloco, enquanto a Sala Prado Coelho tem capoeira com o Abadá Capoeira Lisboa, e a Sala Visconti, uma mostra de filmes do cineasta Vincent Moon, que já passou pela casa na Noite Cabo Verde, em julho, e poesia com Brena Alves e o Teatro do Imigrante.A noite segue com a oficina de dança afro-brasileira de Tony Omolu, às 21h30, e o baile charme com DJ Fabinho, às 22h30. À meia-noite, o Projeto Semba promove um encontro entre o semba angolano e o samba brasileiro, enquanto Ilda Vaz e as Bandeiras Panafrikanistas levam o batuku à Sala Foucault. Há ainda culinária africana e afro-brasileira, com opções vegetarianas e veganas. A organização é da Fábrica, em parceria com Neném do Chalé e o Samba do Chalé, e a entrada é por contribuição consciente.Quando? Sexta-feira (20), das 18h às 2hOnde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila, LisboaPreço: Contribuição conscienteClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! “Malês”, de Antônio Pitanga, na Embaixada do BrasilTambém na sexta-feira (20), às 18h30, o auditório da Embaixada do Brasil em Lisboa recebe uma sessão especial de “Malês” (2024, 114 minutos), dirigido pelo cineasta e ator Antônio Pitanga. O filme retrata a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835, um dos levantes de pessoas escravizadas mais emblemáticos da história do Brasil. Protagonizada por africanos muçulmanos, a revolta foi marcada pela luta pela liberdade e pela preservação da identidade, da fé e da dignidade de quem dela participou.A exibição, promovida pelo Instituto Guimarães Rosa (IGR Lisboa), integra a programação do Dia da Consciência Negra e resgata, com sensibilidade e rigor histórico, a memória da resistência negra e o legado afro-brasileiro na formação do país. É um capítulo que raramente cabe nos currículos escolares, e que o cinema ajuda a recontar. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever previamente pelo Eventbrite.Quando? Sexta-feira (20), às 18h30Onde? Auditório da Embaixada do Brasil em Lisboa, Estrada das Laranjeiras 144Preço: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia“O Algoritmo”, teatro imersivo na Rua da FéDepois de uma primeira temporada que reuniu 2 mil pessoas, “O Algoritmo” segue em cartaz na Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro, com sessões na sexta (20), às 21h30, no sábado (21), às 18h e às 21h30, e no domingo (22), às 18h. A sessão de sábado às 18h é extra, aberta pela procura. A peça é criada pelo brasileiro Miguel Thiré, autor de “Alice, o Outro Lado da História”, e pelo português Michel Simeão, de “O Jogo do Diabo”, e coloca uma sala de desconhecidos no papel de algoritmo humano: conversas, escolhas e encontros inesperados movem uma máquina cênica que reage a quem está presente.Quando? Sexta (20), às 21h30; sábado (21), às 18h e às 21h30; domingo (22), às 18hOnde? Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro, Rua da Fé 46A, LisboaPreço: €30Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Dia da Consciência Negra será celebrado em Lisboa com samba, capoeira, cinema e dança afro-brasileira.O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem funk, frevo, baile da bagaceira e Tambor de Crioula