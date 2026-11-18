O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e feriado nacional no Brasil, também será assinalado em Lisboa. Nesta sexta-feira (20), a Fábrica Braço de Prata recebe uma festa dedicada às expressões culturais afro-brasileiras e africanas, com apresentações de samba, semba, capoeira, dança, poesia e cinema. A programação começa às 18h e se prolonga até as 2h da madrugada, com entrada mediante contribuição consciente. A iniciativa pretende celebrar a herança cultural africana e promover a reflexão sobre a história da escravidão, a resistência negra e as desigualdades que persistem nas sociedades brasileira e portuguesa. A data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão no Brasil, morto em 20 de novembro de 1695. Reconhecida oficialmente no país desde 2011, a celebração tornou-se feriado nacional em 2024.Entre os destaques da programação está a participação de Tony Omolu, responsável por uma oficina de dança afro-brasileira, às 21h30, na Sala Prado Coelho. No mesmo espaço, o público poderá acompanhar uma apresentação de capoeira do grupo Abadá Capoeira Lisboa, às 21h, seguida de um baile charme com DJ Fabinho, às 22h30.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A música também terá lugar de destaque. Às 19h, a Tenda recebe uma sessão de samba colaborativo. Às 21h, um cortejo reúne os grupos Cuiqueiros de Lisboa e Conv. Ti Bloco. Já à meia-noite, o Projeto Semba apresenta um encontro entre o semba angolano e o samba brasileiro, enquanto Ilda Vaz e as Bandeiras Panafrikanistas levam o batuku à Sala Foucault.Na programação cultural, o cineasta Vincent Moon apresenta uma seleção de filmes ligados à cultura afro-brasileira, às 21h, na Sala Visconti, incluindo registros de manifestações como a capoeira e o tetero xambá. No mesmo horário, a Sala Visconti recebe uma apresentação de poesia com Brena Alves e o Teatro do Imigrante.A festa também contará com uma oferta gastronômica de culinária africana e afro-brasileira, incluindo opções vegetarianas e veganas. A organização é da Fábrica Braço de Prata, em parceria com Neném do Chalé e Samba do Chalé..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil. \r.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"