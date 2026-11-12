Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o BYE BYE 26, três dias de funk carioca, kizomba e frevo que encerram a temporada de um dos rooftops mais animados da cidade, de sexta (13) a domingo (15); as oficinas do mestre maranhense César Peixinho dedicadas ao Tambor de Crioula na Fábrica Braço de Prata, no sábado (14) e no domingo (15); e a estreia do Baile da Bagaceira, com feijoada e o trio nordestino Colar de Rapariga, no domingo na Casa Capitão. Ainda nesta quinta (12), outro destaque é a sessão gratuita do ciclo dedicado ao cineasta luso-brasileiro Sérgio Tréfaut, na Casa do Alentejo.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Ciclo VEJA - Sérgio Tréfaut na Casa do AlentejoAinda nesta quinta-feira (12), às 20h, a Biblioteca da Casa do Alentejo, em Lisboa, recebe mais uma sessão do VEJA, ciclo dedicado à obra do cineasta luso-brasileiro Sérgio Tréfaut. Nascido em São Paulo, em 1965, filho de pai português e mãe francesa, o realizador tem uma trajetória pessoal marcada pela migração e pelo exílio. Seu pai, o jornalista Miguel Urbano Rodrigues, viveu exilado no Brasil durante a ditadura portuguesa. A família deixou o país durante a ditadura militar brasileira, passou pela França e chegou a Lisboa em 1977.A experiência dos deslocamentos também atravessa sua obra. Em Lisboetas (2004), por exemplo, Tréfaut voltou a câmera para os novos imigrantes da capital portuguesa, num documentário premiado no IndieLisboa. Em novembro, o ciclo apresenta A Cidade dos Mortos (2009, 60 minutos) e Waiting for Paradise (2009, 20 minutos), ampliando o contato do público com uma filmografia dedicada à memória, às identidades e a diferentes realidades sociais.Iniciado em junho, o VEJA segue até janeiro de 2027, com uma programação diferente a cada mês e sessões repetidas às quintas-feiras. A entrada é gratuita, e quem não conseguir comparecer nesta semana poderá assistir aos filmes nas próximas quintas-feiras.Quando? Hoje, quinta-feira (12), às 20h; todas as quintas até janeiro de 2027Onde? Biblioteca da Casa do Alentejo, Rua das Portas de Santo Antão 58, LisboaPreço: Entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! BYE BYE 26 no IDB Rooftop by MIRARIDe sexta (13) a domingo (15), o IDB Rooftop by MIRARI, na Praça José Queirós, se despede da temporada de 2026 com o BYE BYE 26, uma celebração que reúne expressões da cultura urbana e popular brasileira antes da pausa de inverno. A sexta é dedicada ao funk carioca e ao Carnaval, com o workshop Passinho & Funk Carioca, conduzido pelo bailarino e coreógrafo Roberto Soli, às 20h, seguido do bloco lisboeta Bloquete e dos DJ sets do Embrasa Clube, com Ana Lauriz, Xavbeatz e Santos Lovell. As portas abrem às 19h e as atividades começam às 19h30. No sábado, a Kizomba na Rua traz os DJs Emanuelson, Neiken e Emerson, além do Boi Market, mercado com curadoria do bloco Boi Tabaco, com portas às 12h e atividades a partir das 18h.O domingo é nordestino: o Frevo Foguete reúne Boi Tabaco, Banda do Boi e o Boi Market, com DJ set do Tecnofoguete, projeto que cruza ritmos tradicionais do Nordeste com a eletrônica underground brasileira. As portas abrem às 12h e as atividades começam às 17h. O dia também tem Open Deck, aberto a todos os DJs que quiserem participar, sem critérios de seleção, com inscrições pelo link da bio do rooftop. Quando? Sexta (13), com portas às 19h; sábado (14), com portas às 12h; domingo (15), com portas às 12hOnde? IDB Rooftop by MIRARI, Praça José Queirós 1, LisboaPreço: Ingresso único para os três dias, à venda na ShotgunMestre César Peixinho e o Tambor de CrioulaNo sábado (14) e no domingo (15), a Fábrica Braço de Prata, em Marvila, recebe o ciclo de oficinas “Ritmos da Cultura Popular do Maranhão”, com o mestre César Peixinho. Natural de São Luís, ele dedica há mais de quatro décadas a vida à preservação dos ritmos populares maranhenses e cresceu no bairro da Madre Deus, acompanhando os cortejos do Bumba Meu Boi ao lado do pai. Músico, compositor, percussionista e construtor de instrumentos, passou por grupos como Boi Barrica e Divina Batucada e já tocou na França, na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul e na Argentina. Nas oficinas, o foco é o Tambor de Crioula, manifestação de origem afro-brasileira reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil, em uma programação teórica e prática.Para o mestre, “levar o toque do tambor é reafirmar a força da nossa identidade”. A passagem por Lisboa integra o projeto “De Upaon pro Mundo”, apoiado pela Funarte, que quer aproximar a cultura popular maranhense da comunidade brasileira na Europa, apresentando o tambor também como prática de memória e de preservação das tradições afro-brasileiras. Quando? Sábado (14) e domingo (15)Onde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila.Baile da Bagaceira na Casa CapitãoNo domingo (15), a Casa Capitão inaugura o Baile da Bagaceira, que vai ocupar o espaço a cada duas semanas ao longo do outono, dentro de uma programação de domingos dedicados ao Brasil. A sessão de estreia começa com o conforto de uma feijoada, passa pela performance “Coach de Artista”, de Jhon Douglas, e culmina no show do trio nordestino Colar de Rapariga. A festa segue até o pôr do sol, com DJ set de Orfali, e a entrada é livre.Formada por músicos do Nordeste radicados em Lisboa, a banda nasceu em 2023, a partir de um convite à vocalista Heidy Samantha para montar um grupo de brega para o Carnaval da Musa de Marvila. O som mistura brega pop, arrocha, piseiro, brega funk e rap, e traduz tanto a música popular nordestina quanto a experiência da imigração em Portugal. O nome usa “rapariga” no sentido de moça, como se fala por aqui, sem a carga pejorativa que a palavra tem no Brasil. Se o domingo é de ressaca de sábado, a feijoada resolve.Quando? Domingo (15)Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119.Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda".Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”