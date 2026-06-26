O último fim de semana de junho vem aí com a largada oficial para a temporada de festivais de verão em Portugal. Nesta sexta-feira na agenda cultural 'O que há de bom', o DN Brasil destaca o show de Baco Exu do Blues no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, ainda nesta sexta (26); o segundo fim de semana do Rock in Rio Lisboa, no sábado (27) e no domingo (28); e a abertura do Jardim de Verão da Gulbenkian, também no sábado, com três fins de semana de música gratuita das culturas de língua portuguesa.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Baco Exu do Blues no Jardins do MarquêsNa sexta-feira (26), o rapper baiano Baco Exu do Blues sobe ao palco do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras - festival conhecido por dar espaço de destaque aos artistas brasileiros, com nomes como Toquinho, Djavan e Adriana Calcanhotto na programação deste ano. Depois de duas passagens por Portugal com salas esgotadas, em 2023 e 2024, Baco retorna numa etapa europeia que já passou pelo Coliseu do Porto, no último dia 20, e que tem o repertório do álbum mais recente, "HASOS", como centro do show.Lançado recentemente, o disco reúne 18 faixas entre músicas e interlúdios e tem a terapia como eixo narrativo, explorando fragilidade emocional, conflitos internos e identidade - temas que já marcam a trajetória do artista desde "Esú" e "Bluesman" até "Quantas Vezes Você Já Foi Amado?", nomeado ao Grammy Latino. Conhecido por metáforas fortes e letras cruas sobre amor, sexo, poder, religião e sociedade, Baco é hoje um dos nomes mais respeitados do rap brasileiro. A recomendação de sempre no Jardins do Marquês vale também para esta noite: chegar por volta das 18h, 18h30, para aproveitar o espaço antes do show.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Quando? Sexta-feira (26) Onde? Festival Jardins do Marquês, Oeiras Valley Preço: Entre €25 e €70Rock in Rio Lisboa - segundo fim de semanaO Rock in Rio Lisboa entra na sua segunda e última etapa este fim de semana, no Parque da Bela Vista. No sábado (27), o palco recebe Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy e 4 Non Blondes, ao lado de nomes nacionais como Xutos & Pontapés, GNR e Joss Stone. Já no domingo (28), o festival se encerra com 21 Savage, Central Cee, Rema e Matuê, além de Filipe Ret, Dennis Carlão e Lola Índigo - uma noite voltada para o hip-hop e o trap em várias línguas.Quando? Sábado (27) e domingo (28) Onde? Parque da Bela Vista, LisboaPreço: €89, à venda neste link Jardim de Verão da GulbenkianTambém no sábado (27), mas com um espírito bem diferente - gratuito e ao ar livre - começa o Jardim de Verão da Gulbenkian, que ocupa três fins de semana, até 12 de julho, com mais de 30 concertos e DJ sets celebrando as culturas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal. A curadoria musical é assinada por Dino D'Santiago, no quinto ano consecutivo no posto, com curadoria de filmes e conversas por Alexandra Matos e Luís Almeida.Neste primeiro fim de semana, o sábado tem shows de Bokor e Indi Mateta, além da exibição do filme "Moamba", de Luís Almeida, seguida de conversa. O domingo (28) traz Rita Vian, Umafricana e Zubikilla no line-up musical, com a exibição de "Recursos Humanos", de Gisela Casimiro, e ainda uma oficina para famílias. Os bilhetes para as atividades são gratuitos e podem ser levantados no próprio dia, a partir das 15h.Quando? Sábado (27) e domingo (28), a partir das 15h; festival segue até 12 de julho Onde? Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa Preço: Entrada gratuitaAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro