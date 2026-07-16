Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. E que quinta: ainda hoje, o grupo Barbatuques se apresenta às 21h, Jônatas Belgrande faz seu primeiro show em Lisboa, na Casa Capitão e o filme "Rosebush Pruning", do cineasta cearense Karim Aïnouz, estreia oficialmente nos cinemas portugueses. Já no sábado (18), o destaque maior vai para Anitta, que traz pela primeira vez a Portugal os "Ensaios da Anitta - Cosmos", no Passeio Marítimo de Algés.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!BarbatuquesAinda nesta quinta-feira (16), às 21h, o grupo Barbatuques se apresenta no LAV - Lisboa ao Vivo, numa "experiência difícil de descrever e impossível de esquecer". Referência mundial na percussão corporal, o grupo paulistano transforma o próprio corpo em instrumento - a boca, as mãos, o peito, os pés - criando paisagens sonoras que vão do ritmo afro-brasileiro ao jazz, passando pelo humor e pelo virtuosismo cênico. As entradas estão disponíveis por €25 e podem ser adquiridas através deste link. Quando? Hoje, quinta-feira (16), às 21hOnde? No LAV - Lisboa ao Vivo, em ChelasPreço: €25Jônatas Belgrande na Casa CapitãoTambém hoje à noite (16), às 22h, o Sótão da Casa Capitão recebe Jônatas Belgrande para seu primeiro show em Lisboa. O cantor e compositor carioca ficou famoso nas redes sociais com a série "Em português diz-se 'eu te amo', mas em MPB diz-se..." e traz ao palco o espetáculo "Tá Escrito em MPB", que mistura releituras de clássicos da música popular brasileira com canções do álbum "Démodé", lançado em maio deste ano. Em formato voz e violão, o show aposta num clima intimista com histórias e conversas que contextualizam o repertório.Quando? Hoje, quinta-feira (16), às 22hOnde? Casa Capitão, BeatoPreço: €13Rosebush Pruning - estreia de Karim AïnouzTambém hoje (16), "Rosebush Pruning", o novo longa-metragem do cineasta cearense Karim Aïnouz, estreia oficialmente nos cinemas portugueses. O filme - que integrou a competição do Festival de Berlim deste ano - reúne um elenco internacional de peso: Callum Turner, Riley Keough, Elle Fanning, Jamie Bell e Pamela Anderson. A história acompanha quatro irmãos americanos que vivem isolados numa mansão na Catalunha até que a decisão de um deles de partir desencadeia conflitos familiares e traz à tona segredos sobre a morte da mãe. O roteiro é de Efthimis Filippou, parceiro frequente de Yorgos Lanthimos.Natural de Fortaleza, Aïnouz é um dos cineastas brasileiros de maior reconhecimento internacional, com filmes como "A Vida Invisível", "Motel Destino" e "Firebrand" no currículo. Quando? Em cartaz a partir de hoje, quinta (16)Onde? No cinema mais perto de vocêClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAnitta - Os Ensaios da Anitta: CosmosNo sábado (18), a partir das 18h, o Passeio Marítimo de Algés recebe um dos shows mais aguardados do verão em Portugal: a estreia europeia dos "Ensaios da Anitta - Cosmos". O espetáculo, que Anitta realiza no Brasil desde 2019 como aquecimento para o Carnaval, chega pela primeira vez ao Velho Continente - e a escolha de Portugal não foi por acaso. "Os portugueses consomem muito a nossa música e como boa parte do repertório é em português, faz sentido fazermos os Ensaios por lá", explicou a artista.O show acontece num palco 360º, com o público a rodear o palco, e o alinhamento inclui os maiores sucessos da cantora com arranjos inspirados no espírito carnavalesco - de "Vai Malandra" a "Envolver", passando por "Show das Poderosas". Depois de colaborações com Madonna, Cardi B e The Weeknd, Anitta chega a Lisboa num dos momentos mais altos da carreira.Quando? Sábado (18)Onde? Passeio Marítimo de Algés, OeirasPreço: entre €101 e €168, disponíveis neste link.Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Jorge Aragão confirma mais um show em Portugal neste verão