Anitta se apresenta em Portugal neste sábado (18).
Anitta se apresenta em Portugal neste sábado (18).Foto: DR
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O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Anitta, estreia de filme e shows de MPB

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. E que quinta: ainda hoje, o grupo Barbatuques se apresenta às 21h, Jônatas Belgrande faz seu primeiro show em Lisboa, na Casa Capitão e o filme "Rosebush Pruning", do cineasta cearense Karim Aïnouz, estreia oficialmente nos cinemas portugueses. Já no sábado (18), o destaque maior vai para Anitta, que traz pela primeira vez a Portugal os "Ensaios da Anitta - Cosmos", no Passeio Marítimo de Algés.

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Barbatuques

Ainda nesta quinta-feira (16), às 21h, o grupo Barbatuques se apresenta no LAV - Lisboa ao Vivo, numa "experiência difícil de descrever e impossível de esquecer". Referência mundial na percussão corporal, o grupo paulistano transforma o próprio corpo em instrumento - a boca, as mãos, o peito, os pés - criando paisagens sonoras que vão do ritmo afro-brasileiro ao jazz, passando pelo humor e pelo virtuosismo cênico. As entradas estão disponíveis por €25 e podem ser adquiridas através deste link.

Quando? Hoje, quinta-feira (16), às 21h

Onde? No LAV - Lisboa ao Vivo, em Chelas

Preço: €25

Jônatas Belgrande na Casa Capitão

Também hoje à noite (16), às 22h, o Sótão da Casa Capitão recebe Jônatas Belgrande para seu primeiro show em Lisboa. O cantor e compositor carioca ficou famoso nas redes sociais com a série "Em português diz-se 'eu te amo', mas em MPB diz-se..." e traz ao palco o espetáculo "Tá Escrito em MPB", que mistura releituras de clássicos da música popular brasileira com canções do álbum "Démodé", lançado em maio deste ano. Em formato voz e violão, o show aposta num clima intimista com histórias e conversas que contextualizam o repertório.

Quando? Hoje, quinta-feira (16), às 22h

Onde? Casa Capitão, Beato

Preço: €13

Rosebush Pruning - estreia de Karim Aïnouz

Também hoje (16), "Rosebush Pruning", o novo longa-metragem do cineasta cearense Karim Aïnouz, estreia oficialmente nos cinemas portugueses. O filme - que integrou a competição do Festival de Berlim deste ano - reúne um elenco internacional de peso: Callum Turner, Riley Keough, Elle Fanning, Jamie Bell e Pamela Anderson. A história acompanha quatro irmãos americanos que vivem isolados numa mansão na Catalunha até que a decisão de um deles de partir desencadeia conflitos familiares e traz à tona segredos sobre a morte da mãe. O roteiro é de Efthimis Filippou, parceiro frequente de Yorgos Lanthimos.

Natural de Fortaleza, Aïnouz é um dos cineastas brasileiros de maior reconhecimento internacional, com filmes como "A Vida Invisível", "Motel Destino" e "Firebrand" no currículo.

Quando? Em cartaz a partir de hoje, quinta (16)

Onde? No cinema mais perto de você

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Anitta - Os Ensaios da Anitta: Cosmos

No sábado (18), a partir das 18h, o Passeio Marítimo de Algés recebe um dos shows mais aguardados do verão em Portugal: a estreia europeia dos "Ensaios da Anitta - Cosmos". O espetáculo, que Anitta realiza no Brasil desde 2019 como aquecimento para o Carnaval, chega pela primeira vez ao Velho Continente - e a escolha de Portugal não foi por acaso. "Os portugueses consomem muito a nossa música e como boa parte do repertório é em português, faz sentido fazermos os Ensaios por lá", explicou a artista.

O show acontece num palco 360º, com o público a rodear o palco, e o alinhamento inclui os maiores sucessos da cantora com arranjos inspirados no espírito carnavalesco - de "Vai Malandra" a "Envolver", passando por "Show das Poderosas". Depois de colaborações com Madonna, Cardi B e The Weeknd, Anitta chega a Lisboa num dos momentos mais altos da carreira.

Quando? Sábado (18)

Onde? Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

Preço: entre €101 e €168, disponíveis neste link.

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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