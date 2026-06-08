Jorge Aragão confirma mais um show em Portugal neste verão

Antes de Lisboa, o Porto, ou melhor, Vila Nova de Gaia. Jorge Aragão confirmou mais uma apresentação em Portugal neste verão. O ícone do samba brasileiro estará na Casa Yala, na região da Invicta, no dia 5 de julho. “Um encontro único entre o pôr do sol, o Douro e o melhor do samba é o convite que temos para lhe fazer”, destacam os responsáveis pela casa de shows.O show será realizado em formato sunset, a partir das 17h. A festa promete seguir noite adentro, até as 23h. Os promotores garantem “mais do que um concerto, uma experiência para sentir o samba de forma intensa, elegante e inesquecível”. Os ingressos já estão à venda online por 18 euros. Já a área VIP custa 45 euros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta não é a única atração brasileira na Casa Yala nesta temporada. O cantor Belo se apresentará no dia 26 de junho. O local promoverá o 1º Festival de Samba do Porto, com apresentações de vários artistas durante todo o fim de semana.Jorge Aragão em PortugalO artista esteve em Portugal durante o mês de fevereiro, naquela que foi anunciada como sua última turnê internacional. No entanto, novas datas vêm sendo confirmadas.Um dia depois do show no Porto, será a vez de Lisboa, no dia 05 de julho, a partir das 18h00. O clima também será de sunset, no Monsantos Open Air, espaço ao ar livre localizado no Parque Monsanto. O local tem recebido eventos de verão com diversas atrações brasileiras..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Jorge Aragão volta a Lisboa em julho para apresentação ao ar livre em Monsanto.Belo é atração confirmada no 1º Festival de Samba do Porto