O que há de bom. Carnaval brasileiro toma conta de Lisboa no fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para o fim de semana em Lisboa e arredores. E, desta vez, não tem como fugir do óbvio: o Carnaval já começou a ocupar as ruas da cidade. Depois de (muitos!) dias cinzentos, a previsão indica alguma trégua da chuva e até aparições do sol - combinação que pede uma saidinha para sair de casa e seguir atrás dos blocos. Em clima de folia, a edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Desfile do ChapitôO aquecimento oficial do Carnaval lisboeta começa nesta quinta-feira (12), com o tradicional desfile do Chapitô. Fantasias, pernas de pau e música tomam as ruas num cortejo que mistura teatro, circo e festa popular, num ambiente descontraído e acessível para todas as idades.O desfile segue até o Campo das Cebolas e costuma atrair um público diverso, funcionando como uma espécie de largada simbólica para os dias de folia que tomam conta da cidade.Quando? Quinta-feira (12)Onde? Do Chapitô ao Campo das CebolasPreço? Entrada gratuitaCarvalho em Pé em AlfamaJá na sexta-feira (13), o samba carioca ganha protagonismo em Alfama com o bloco Carvalho em Pé. A partir do fim da tarde, o largo em frente ao Museu do Fado vira ponto de encontro para quem quer celebrar o Carnaval em clima de rua, sem cercas nem bilhete.Com bateria, vozes e muito balanço, o bloco percorre o bairro histórico arrastando moradores, turistas e foliões ocasionais, mantendo viva a tradição do Carnaval espontâneo e coletivo.Quando? Sexta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 18hOnde? Largo do Chafariz de Dentro, em frente ao Museu do FadoPreço? Entrada gratuitaCarnaval na Casa Capitão + Humans of CarnavalA Casa Capitão celebra seu primeiro Carnaval com uma programação intensa, em parceria com o projeto Humans of Carnaval. Serão três dias de festas distribuídas por diferentes espaços da casa, combinando baile, blocos e DJs.No sábado, o destaque vai para o baile inspirado em Jorge Ben Jor, além do CarnaVRAU e do bloco do Humans. No domingo, a programação começa mais cedo, com feijoada e roda de choro no almoço, seguida de baile house e desfile do bloco Sardinhas Nômades.Quando? Sábado (14) e domingo (15), a partir das 18h (domingo, almoço a partir das 14h)Onde? Casa CapitãoPreço? Ingressos a partir de €10Colombina ClandestinaTambém no sábado (14), Um dos blocos mais emblemáticos do Carnaval em Lisboa, a Colombina Clandestina volta às ruas no sábado com seu cortejo colorido, irreverente e altamente participativo. A concentração começa ao meio-dia, com esquenta da bateria e concurso de fantasias.À tarde, o bloco segue em desfile completo, com sopros, dança, pernaltas e uma multidão vestida de roxo, rosa e amarelo. A festa continua à noite, com show da banda do bloco e baile "after".Quando? Sábado, 14 de fevereiro (concentração às 12h, cortejo às 15h)Onde? Rua Machado de Castro até o Largo; after no Outra CenaPreço? Cortejo gratuito; baile after €15Frevo com o Boi TabacoO frevo pernambucano marca presença no Carnaval lisboeta com o Boi Tabaco, primeiro bloco do gênero em Portugal. A festa acontece na Fábrica Braço de Prata e aposta num ambiente familiar, acessível e pensado também para o público infantil.Além da banda do bloco, a programação inclui DJ King Kami e participação especial da cantora Madu, num encontro vibrante entre música, dança e espírito coletivo.Quando? Sábado, 14 de fevereiro, a partir das 15hOnde? Fábrica Braço de PrataPreço? €10 (antecipado) | €15 (último lote)Domingo de forró com Qui nem JilóNo domingo, o forró toma conta da Penha de França com o desfile do bloco Qui nem Jiló, que já virou tradição no bairro. O ritmo nordestino embala a tarde com música ao vivo, DJs e atividades para crianças.A proposta é transformar o largo num grande salão a céu aberto, reunindo famílias, dançarinos e curiosos até o início da noite.Quando? Domingo (15),, das 15h às 22hOnde? Penha de FrançaPreço? Entrada gratuitaMaracatu em AlfamaNo domingo é dia também de Maracatu, quando os tambores ecoam pelas ruas de Alfama com o Baque Mulher Lisboa. O cortejo celebra a força feminina, a ancestralidade e a cultura popular brasileira, transformando o bairro em palco.Quando? Domingo (15), a partir das 14hOnde? AlfamaPreço? Entrada gratuitaAté semana que vem - e bons festejos!