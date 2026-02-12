Carnaval da Batucada Radical reúne milhares de foliões no Porto.
Um dos principais blocos do Porto, Batucada Radical adia desfile para a próxima semana

Cortejo de Carnaval, inicialmente marcado para 17 de fevereiro, foi remarcado para o dia 22 devido ao estado de contingência provocado pelas tempestades
O desfile de Carnaval organizado pela Batucada Radical, um dos blocos mais tradicionais do Porto, foi adiado para o dia 22 de fevereiro. A decisão foi tomada em articulação com as autoridades locais, em razão do estado de contingência decretado na cidade devido às recentes tempestades. O cortejo estava inicialmente previsto para o dia 17, próxima terça-feira.

Segundo a organização, o adiamento tem como objetivo garantir a segurança de participantes e do público. Caso o estado de contingência se mantenha até a nova data, o desfile poderá ser cancelado definitivamente.

O desfile mantém o trajeto inicialmente previsto, se iniciando na Rua do Heroísmo, onde tradicionalmente se concentra a celebração do Carnaval da Batucada Radical. A expectativa da organização é de que as condições meteorológicas e de segurança permitam a realização do cortejo na nova data.

Criada em 1994, a Batucada Radical foi o primeiro bloco de Carnaval de Portugal e é considerada pioneira no movimento de blocos carnavalescos no país. Ao longo de três décadas, se consolidou consolidou como referência do Carnaval brasileiro em Portugal com foco na divulgação e no ensino da música e da cultura brasileira.

Além do desfile, a programação inclui o Baile de Carnaval do Porto 2026, também no dia 22 de fevereiro, a partir das 16h, na Discoteca Number One. A festa acontece em espaço fechado e reúne apresentações da Batucada Radical, uma roda de samba com o Samba do Porto e sets de DJ, com pista de dança e comida disponível no local.

O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim, da Ágora Porto e da Câmara Municipal do Porto.

