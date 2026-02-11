Mais de 15 atrações musicais estão confirmadas.
Carnaval toma conta do Mercado Municipal de Braga com cinco dias de festa gratuita

Serão cinco dias de festa, de 13 a 17 de fevereiro, com entrada livre, mas sujeita à lotação do espaço.
O Mercado Municipal de Braga receberá uma programação especial para celebrar o Carnaval na cidade. Serão cinco dias de festa, de 13 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita. A música contemplará todos os estilos: DJs, samba, pagode, forró e pop, com pista de dança. Segundo nota enviada ao DN Brasil, serão “cinco dias de ritmo, cultura e convívio, valorizando o Mercado Municipal como espaço de encontro e lazer no coração da cidade”.

No total, haverá mais de 15 atrações musicais variadas. O samba será garantido com os grupos Samba da Ria, Trio Santa Folia, Grupo Sambar e Carioca’s Samba Club, em formato de roda. O pagode fica por conta de Pagode do Kevinho, Pagode do Leandro e Retro Eu Gosto, que vai tocar clássicos dos anos 1990 e 2000.

Mas tem mais: a banda Baile do Rio traz ritmos de Carnaval; o Forró das Comadres chega com o forró tradicional nordestino; o Pagonejo mistura pagode com sertanejo; e a banda Obra apresenta as músicas mais dançantes. Para completar, os DJs Tobi, DJ Hardlight, DJ Pablu e a DJ Verinha estão confirmados.

A programação ainda inclui atividades para toda a família, com uma zona kids dedicada às crianças. Os comes e bebidas ficarão por conta dos restaurantes da praça de alimentação do mercado, além do conhecido Edna’s Boteco.

O evento é organizado pela Mesa na Praça, em parceria com a ND Eventos. A orientação é chegar cedo, pois a lotação é limitada. A festa começa sempre às 16h00.

