O que há de bom. Ano começa em ritmo de Carnaval em Lisboa

Assim como na semana passada, a 'O que há de bom', agenda cultural do DN Brasil, chega um dia depois por conta do feriado do primeiro dia do ano. Para o primeiro fim de semana de 2026, ainda em ritmo de ressaca pós-Réveillon e com menos festas espalhadas pela cidade, a boa notícia vem em forma de batucada: Lisboa começa a sentir o primeiro cheiro de Carnaval do ano com o ensaio de pré-Carnaval da Colombina Clandestina.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Ensaio de Pré-Carnaval da Colombina Clandestina na Casa CapitãoSe o ano só começa depois do Carnaval, para a Colombina ele começa antes - e bem antes. O coletivo artivista independente, sediado em Lisboa desde 2017, abre oficialmente o seu pré-Carnaval 2026 com a segunda edição de "Uns Copos com a Clandestina — Ensaios de Pré-Carnaval", ocupando a Casa Capitão com música, encontro e celebração.O primeiro ensaio acontece no domingo, dia 4, às 14h30, e marca o início de uma temporada intensa: entre janeiro e fevereiro, a Colombina passa a ocupar o espaço todas as terças-feiras, das 19h às 21h, até 10 de fevereiro.Muitos mais do que ensaios, os encontros do coletivo funcionam como rituais coletivos de construção do bloco - hoje considerado o maior bloco de Carnaval de rua fora do Brasil. O repertório passeia por funk, axé, samba e outros ritmos brasileiros, num convite aberto para ouvir, dançar e cantar junto. É Carnaval vivido de dentro para fora, como tecnologia cultural, prática política e alegria compartilhada.Quem acompanhou a programação do ano passado sabe: o aquecimento da Colombina costuma transformar largos, ruas, estações de metrô e espaços culturais em pontos de encontro para milhares de foliões. Em 2025, o bloco chegou a reunir cerca de 20 mil pessoas no grande cortejo de Carnaval, se consolidando como uma das manifestações culturais mais potentes da cidade.Quando?Domingo (4), às 14h30 (ensaios continuam às terças, de 6 de janeiro a 10 de fevereiro)Onde?Na Casa Capitão (Rua do Grilo 119. Lisboa, Portugal)Preço?€4,33, disponíveis neste link