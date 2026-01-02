DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Reinaldo Rodrigues
O que há de bom. Ano começa em ritmo de Carnaval em Lisboa

A dica para os próximos dias é a primeira festa de pré-Carnaval da Colombina Clandestina na Casa Capitão!
Assim como na semana passada, a 'O que há de bom', agenda cultural do DN Brasil, chega um dia depois por conta do feriado do primeiro dia do ano.

Para o primeiro fim de semana de 2026, ainda em ritmo de ressaca pós-Réveillon e com menos festas espalhadas pela cidade, a boa notícia vem em forma de batucada: Lisboa começa a sentir o primeiro cheiro de Carnaval do ano com o ensaio de pré-Carnaval da Colombina Clandestina.

Ensaio de Pré-Carnaval da Colombina Clandestina na Casa Capitão

Se o ano só começa depois do Carnaval, para a Colombina ele começa antes - e bem antes. O coletivo artivista independente, sediado em Lisboa desde 2017, abre oficialmente o seu pré-Carnaval 2026 com a segunda edição de “Uns Copos com a Clandestina — Ensaios de Pré-Carnaval”, ocupando a Casa Capitão com música, encontro e celebração.

O primeiro ensaio acontece no domingo, dia 4, às 14h30, e marca o início de uma temporada intensa: entre janeiro e fevereiro, a Colombina passa a ocupar o espaço todas as terças-feiras, das 19h às 21h, até 10 de fevereiro.

Muito maais do que ensaios, os encontros do coletivo funcionam como rituais coletivos de construção do bloco - hoje considerado o maior bloco de Carnaval de rua fora do Brasil. O repertório passeia por funk, axé, samba e outros ritmos brasileiros, num convite aberto para ouvir, dançar e cantar junto. É Carnaval vivido de dentro para fora, como tecnologia cultural, prática política e alegria compartilhada.

Quem acompanhou a programação do ano passado sabe: o aquecimento da Colombina costuma transformar largos, ruas, estações de metrô e espaços culturais em pontos de encontro para milhares de foliões. Em 2025, o bloco chegou a reunir cerca de 20 mil pessoas no grande cortejo de Carnaval, se consolidando como uma das manifestações culturais mais potentes da cidade.

Quando?

Domingo (4), às 14h30 (ensaios continuam às terças, de 6 de janeiro a 10 de fevereiro)

Onde?

Na Casa Capitão (Rua do Grilo 119. Lisboa, Portugal)

Preço?

€4,33, disponíveis neste link

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
