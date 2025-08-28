DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
O que há de bom. Música brasileira e clássico do futebol português animam o fim de semana em Lisboa
Naia d'Andrea
DN Brasil

Do jogão entre Sporting x Porto às rodas de samba, pagode e coco, a capital recebe programação variada para embalar os últimos dias de agosto.
Publicado a

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos um clássico de tirar o fôlego no futebol português, o violão de Murilo Martínez na BOTA, a celebração da cultura popular na Fábrica Braço de Prata com samba e coco no domingo, e o Demorô das Minas, que chega com sua segunda edição em Lisboa com direito a feijoada.

A edição semanal da O que há de bom está no ar!

Clássico no futebol português

Futebol também é cultura e nada como um jogão do campeonato português para embalar o fim de semana. Sporting e Porto, dois gigantes que chegam com 100% de aproveitamento à quarta rodada da Liga, fazem o primeiro clássico da temporada em duelo marcado para sábado (30), às 20h30, no Estádio José Alvalade. De um lado, os donos da casa lideram a tabela após vitória por 4-1 sobre o Nacional; do outro, os dragões aparecem na cola depois de bater o Casa Pia por 4-0.

O esquema? Descolar uma esplanada daquelas para assistir com amigos ou aparecer nas roulottes em volta do estádio para entrar no clima: bifana e imperialzinha obirgatórias! e para quem prefere o sofá, a transmissão ao vivo passa na SportTV 1.

Quando? Sábado (30), às 20h30

Onde? Estádio José Alvalade — ou na esplanada mais próxima

Murilo Martínez na BOTA

A BOTA Anjos volta a receber brasileiros na sua programação neste fim de semana. No sábado (30), às 22h, o palco será de Murilo Martínez, guitarrista e violista brasileiro que traz à tona a força da música de fronteira, mesclando guarânia, baião e fingerstyle percussivo com muita personalidade. Reconhecido pela singularidade dos arranjos e pelas raízes regionais que marcam sua arte, ele apresenta em Lisboa a turnê do novo álbum A Forma do Som, já rodado em países como Alemanha.

Com 14 anos de carreira e quatro discos instrumentais lançados, Martínez acumula prêmios e experiências no Brasil e no exterior, incluindo trilhas para cinema que já foram reconhecidas em festivais de Cannes e Londres. Agora, é a vez de Lisboa sentir de perto a intensidade e delicadeza de sua música instrumental. A entrada custa €12.

Quando? Sábado (30), às 22h

Onde? BOTA Anjos (Rua do Grilo, 119, Lisboa)

Preço: 12€

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Programação brasileira na Fábrica Braço de Prata

O domingo (31) será de brasilidade pura na Fábrica Braço de Prata. Às 16h, acontece a oficina de roda de samba com o projeto Patú Sambá, que nasceu com a proposta de ser a primeira experiência coletiva do gênero na Europa. Mais do que percussão, é performance é uma celebração da cultura brasileira e o melhor: tem entrada é gratuita.

Logo depois, às 19h30, a festa continua com o Coco Voador, grupo que se dedica a preservar e atualizar um dos ritmos mais emblemáticos do Nordeste. Com batidas fortes e letras que narram histórias do cotidiano em versos embolados, o coco promete animar o público com energia e movimento - assim como o fez na festa de aniversário do DN Brasil. Os ingressos custam 5€ (antecipado) ou 7€ (na hora), e podem ser comprados online.

Quando? Domingo (31), às 16h (Patú Sambá) e às 19h30 (Coco Voador)

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa)

Preço: Patú Sambá gratuito | Coco Voador 5€ antecipado / 7€ na hora

Demorô das Minas

Também no domingo (31), a partir das 14h, o Clube Oriental recebe a segunda edição do Demorô das Minas, um rolê que mistura pagode, funk, rap e trap com direito a feijoada da Tia Márcia para embalar a tarde. A proposta é simples: cerveja gelada, roda de samba, petiscos e muita energia boa. O almoço acontece das 14h às 16h e, depois é DJ Set até às 20h para ninguém ficar parado.

O coletivo que organiza o evento nasceu do encontro de mulheres pagodeiras que queriam um espaço seguro e divertido para cantar, dançar e se conectar. Os ingressos custam 6€ (entrada simples, segundo lote) ou 15€ (com feijoada incluída).

Quando? Domingo (31), a partir das 14h

Onde? Clube Oriental (Praça David Leandro Silva, 22, Marvila, Lisboa)

Preço: 6€ (entrada) | 15€ (entrada + feijoada)

Até semana que vem!

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
