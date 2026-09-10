Entram em vigor nesta sexta-feira, 11 de setembro, as novas regras de deportação e regularização em Portugal. A lei, promulgada pelo presidente António José Seguro, foi publicada no Diário da República (DRE) nesta quinta-feira, 10 de setembro.A publicação era aguardada com expectativa pela comunidade imigrante em Portugal, principalmente por quem ainda tenta se regularizar sem visto. A alteração legislativa acaba com as duas últimas possibilidades de obter um título de residência sem visto prévio: por curso profissionalizante e por filho menor no território.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOutra preocupação está relacionada ao fim das Notificações de Abandono Voluntário (NAV), que passam a ser deveres de abandono. Caso o imigrante não cumpra a determinação de forma voluntária, poderá ser detido e deportado. O DN Brasil sabe que existem milhares de notificações entregues e por entregar, além de pessoas que já as receberam e ainda não recorreram.Veja abaixo o que muda nas regras de deportação.O que muda nas novas regras de deportação.Entenda também o que levou o Governo a acabar com as regularizações no território:.Portugal fecha de vez as portas para a imigração sem visto prévio. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que muda nas novas regras de deportação.Portugal fecha de vez as portas para a imigração sem visto prévio