Cerca de 200 empresas brasileiras vão participar do Web Summit 2026 na próxima semana, em Lisboa. Liderada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a delegação tem como principal objetivo ampliar a presença dos negócios nacionais no mercado europeu, atrair investimentos estrangeiros e estabelecer parcerias internacionais.De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, a participação brasileira terá como ponto central o Pavilhão Brasil, espaço de 324 metros quadrados instalado na MEO Arena. O local receberá rodadas de negócios, debates com convidados internacionais e apresentações de startups. A programação também prevê encontros com investidores e atividades voltadas à internacionalização de empresas.A comitiva reúne empresas inovadoras de todas as regiões do Brasil. Estão 99 negócios selecionados para o programa oficial do evento, 90 indicados por entidades parceiras e 50 empresas vinculadas a dez dos principais parques tecnológicos do país. Entre eles estão o Porto Digital, a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), o SENAI CIMATEC e o Instituto Caldeira.O calendário começa no dia 9 de novembro, com o Seminário de Internacionalização. No dia seguinte, será realizada uma competição de pitches com foco em inteligência artificial, que reunirá representantes do Brasil, França, Portugal e Alemanha. Na mesma data, serão anunciadas as 20 empresas selecionadas para a segunda edição do Programa de Incubação de Startups em Lisboa.A agenda brasileira inclui ainda debates sobre diplomacia digital, biotecnologia e soluções tecnológicas para o turismo. Fundadores de startups e representantes de diferentes segmentos, como saúde, educação, finanças e desenvolvimento de software, também estarão presentes para discutir oportunidades de negócios e investimentos.Segundo a organização da missão, o ecossistema brasileiro reúne mais de 13 mil startups em atividade. Em edições anteriores do Web Summit, empresas do país captaram aproximadamente US$ 700 milhões a partir de conexões e negociações iniciadas durante a conferência.A missão é organizada pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae Startups, com apoio do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), da Embratur e do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil e Portugal discutem inteligência artificial e negócios na Aveiro Tech Week.ApexBrasil e Sebrae selecionam 20 startups brasileiras para incubação em Lisboa