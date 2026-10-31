O mercado da tecnologia é conhecido por ser aberto a profissionais estrangeiros e ter boa disponibilidade de vagas. A Uma empresa sediada em Portugal é mais uma que anuncia novas oportunidades de trabalho e está de olho em especialistas do Brasil.Em comunicado enviado ao DN Brasil, a Aubay Portugal afirma tem mais de 100 vagas de emprego abertas e está recrutando profissionais para dois novos hubs tecnológicos no país. As oportunidades abrangem diferentes funções na área de tecnologia da informação, com destaque para especialistas e desenvolvedores SAP, suporte técnico e análise de sistemas.A empresa está recrutando diretamente no Brasil, com o apoio do departamento jurídico, que presta assistência aos profissionais durante o processo de transição para Portugal. Atualmente, a Aubay conta com trabalhadores de mais de 40 nacionalidades. Depois da portuguesa, a brasileira é a comunidade mais representada entre os funcionários da companhia.Entre os cargos disponíveis estão SAP Integration Suite Expert e Developer, Voice & Unified Communications Engineer, SAP Service - IT Support, SAP Application Support Consultant nas áreas de QM/IM, PP e FI/CO, além de SAP FI/CO Analyst.José Cruz, CEO da Aubay Portugal, citado no comunicado, pontua que a empresa está construindo os dois novos hubs tecnológicos em parceria com clientes internacionais. A iniciativa pretende criar novas operações no país e oferecer aos profissionais a possibilidade de trabalhar em projetos desde a sua fase inicial."Quem se juntar a nós terá a oportunidade de crescer com equipes internacionais, trabalhar em desafios tecnológicos exigentes e participar na construção de projetos de raiz", afirma o executivo.A empresa também estará presente no Web Summit Lisboa, com o objetivo de divulgar as oportunidades de carreira e estabelecer contatos com outras empresas interessadas em criar ou expandir operações tecnológicas em Portugal.Como parte da iniciativa, a Aubay Portugal promoverá o The Next Move, um evento de networking voltado para profissionais que procuram um novo emprego ou desejam conhecer oportunidades futuras no setor de tecnologia.O encontro está marcado para 11 de novembro, das 17h às 19h, no Avila Spaces, em Lisboa. Durante o evento, os participantes poderão conhecer as vagas e os projetos em andamento, conversar diretamente com a equipe de recrutamento e apresentar seus currículos.Com presença em Lisboa e no Porto, a Aubay Portugal é uma consultora de tecnologias da informação que atua nas áreas de transformação digital, extensão de equipes, serviços nearshore e serviços tecnológicos gerenciados.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Aveiro Tech Week terá Dia do Brasil em novembro e reforça ponte tecnológica entre os dois países.“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa