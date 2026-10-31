Empresa de tecnologia recruta brasileiros para trabalhar em Portugal e anuncia mais de 100 vagas no Web Summit
Foto: Gerardo Santos
Negócios BR

Empresa de tecnologia recruta brasileiros para trabalhar em Portugal e anuncia mais de 100 vagas no Web Summit

Depois da portuguesa, a brasileira é a comunidade mais representada entre os funcionários da companhia.
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O mercado da tecnologia é conhecido por ser aberto a profissionais estrangeiros e ter boa disponibilidade de vagas. A Uma empresa sediada em Portugal é mais uma que anuncia novas oportunidades de trabalho e está de olho em especialistas do Brasil.

Em comunicado enviado ao DN Brasil, a Aubay Portugal afirma tem mais de 100 vagas de emprego abertas e está recrutando profissionais para dois novos hubs tecnológicos no país. As oportunidades abrangem diferentes funções na área de tecnologia da informação, com destaque para especialistas e desenvolvedores SAP, suporte técnico e análise de sistemas.

A empresa está recrutando diretamente no Brasil, com o apoio do departamento jurídico, que presta assistência aos profissionais durante o processo de transição para Portugal. Atualmente, a Aubay conta com trabalhadores de mais de 40 nacionalidades. Depois da portuguesa, a brasileira é a comunidade mais representada entre os funcionários da companhia.

Entre os cargos disponíveis estão SAP Integration Suite Expert e Developer, Voice & Unified Communications Engineer, SAP Service - IT Support, SAP Application Support Consultant nas áreas de QM/IM, PP e FI/CO, além de SAP FI/CO Analyst.

José Cruz, CEO da Aubay Portugal, citado no comunicado, pontua que a empresa está construindo os dois novos hubs tecnológicos em parceria com clientes internacionais. A iniciativa pretende criar novas operações no país e oferecer aos profissionais a possibilidade de trabalhar em projetos desde a sua fase inicial.

"Quem se juntar a nós terá a oportunidade de crescer com equipes internacionais, trabalhar em desafios tecnológicos exigentes e participar na construção de projetos de raiz", afirma o executivo.

A empresa também estará presente no Web Summit Lisboa, com o objetivo de divulgar as oportunidades de carreira e estabelecer contatos com outras empresas interessadas em criar ou expandir operações tecnológicas em Portugal.

Como parte da iniciativa, a Aubay Portugal promoverá o The Next Move, um evento de networking voltado para profissionais que procuram um novo emprego ou desejam conhecer oportunidades futuras no setor de tecnologia.

O encontro está marcado para 11 de novembro, das 17h às 19h, no Avila Spaces, em Lisboa. Durante o evento, os participantes poderão conhecer as vagas e os projetos em andamento, conversar diretamente com a equipe de recrutamento e apresentar seus currículos.

Com presença em Lisboa e no Porto, a Aubay Portugal é uma consultora de tecnologias da informação que atua nas áreas de transformação digital, extensão de equipes, serviços nearshore e serviços tecnológicos gerenciados.

amanda.lima@dn.pt

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