Colchões. Casal brasileiro projeta 6 milhões de faturamento este ano e abrir mais cinco lojas em Portugal

Faturar seis milhões de euros e abrir mais cinco lojas em Portugal. Estas são as metas para este ano do empresário brasileiro Leon Netto, sócio-fundador da Casa do Sono. Os planos são firmes e resultado de oito anos de trabalho ao lado da esposa, Raquel Netto.O casal mudou-se para Portugal em 2017 e, em 2018, criou a marca e abriu a primeira loja, no bairro de Alvalade, em Lisboa. O espaço tinha 40 metros quadrados e apenas dois funcionários: o próprio casal. O ramo não era desconhecido, pois ambos tinham trabalhado com franquia de colchões no Rio de Janeiro.Ao DN Brasil, o empresário conta que essa jornada não foi fácil. Além de serem apenas os dois, jovens e com uma filha pequena, a primeira dificuldade foi encontrar quem alugasse uma sala comercial para começar o negócio. "Demoramos três meses para conseguir alugar. Nós levávamos na visita a nossa filha Antônia, que tinha um aninho, e as pessoas ficavam com medo de alugar", recorda Leon, hoje pai de três crianças com a esposa Raquel.A mesma desconfiança surgia por parte dos fornecedores. "A desconfiança era natural, tudo tinha que ser à vista", conta. Mas a resistência não abalou os planos do casal. Na época, o principal objetivo era ter uma loja para o sustento. "Quando a gente chegou, meu objetivo era abrir a primeira loja e que as coisas corressem bem para eu poder sustentar a minha família", relata.Mas logo o sucesso chegou e o plano inicial mudou: a expansão era um passo natural. "Passamos a crescer muito. Com uma dose de grande ousadia, a gente foi apostando e começamos a abrir lojas", conta. "A gente viu que o público se apaixonou pelo nosso produto, pela nossa marca, e as coisas foram andando, sempre sonhando e acreditando que era possível", destaca.Hoje, são seis lojas e mais de 40 funcionários, sendo a maioria brasileiros, mas também imigrantes de outras nacionalidades e portugueses. "Algumas pessoas trabalharam comigo no Brasil, mas o nosso principal diferencial é fazer com que os nossos funcionários acreditem neles mesmos e que possamos ajudar a realizar os sonhos deles", ressalta.Segundo o imigrante, este é um dos segredos do sucesso da marca. Além disso, afirma que, mesmo parecendo um discurso clichê, a resiliência é fundamental. "Parece clichê, mas é a resiliência. Porque vai ter dia ruim e você tem que continuar mesmo assim. Então, eu acho que a resiliência e também ter o radar ligado o tempo todo, em todas as situações, é que fazem o detalhezinho que faz a diferença", explica.