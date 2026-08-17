Lisboa passou a ter um escritório da NewCo, empresa de networking e autoridade em estratégias de relacionamento. A CEO e fundadora é Martha Leonardis, que durante anos atuou como sócia e diretora no banco BTG Pactual. Ao DN Brasil, a empresária destaca que “não poderia ser um outro lugar, a não ser Portugal, para a expansão” do seu negócio, que nasceu em 2024 no Brasil.“Todos os bancos estão aí em Lisboa, todas as empresas, ou os seus senior management, foram para aí, seja por questões de impostos, seja por questões de segurança, proximidade histórica, língua ou raízes [familiares]”, reflete a CEO, que é advogada de formação e esteve durante 14 anos no mercado financeiro, em especial no BTG Pactual.A ideia do escritório em Portugal também se fortaleceu quando Martha conheceu Bruno Guapo Garcão, que é português e trabalhou no Brasil durante anos. “Quando nos conhecemos, percebi essa sinergia e que fazia sentido trabalharmos juntos. Olhamos para o mercado europeu e trazemos oportunidades de empresas que estão querendo expandir no Brasil e, ao contrário, faz todo sentido que essa expansão comece por Lisboa”, conta. Além de ser um hub europeu, Lisboa é também um caminho para os mercados do Oriente Médio e da Ásia. Fundada em outubro de 2024, a NewCo já conta com um escritório físico na capital paulista e também está de olho em expandir para o Chile. Segundo Martha, o interesse entre os dois lados do Atlântico continua. Do lado das empresas brasileiras, já existe uma atenção ao cenário eleitoral. “A gente tem um ano eleitoral desafiador aqui no Brasil e a necessidade de uma reforma fiscal no Brasil. Mas quem tem caixa, quem guardou caixa, pode aproveitar esse momento em que os mercados estão mais baratos e conseguir expandir”, explica. “Tem algumas empresas brasileiras que são destaques nos seus setores e que são de tamanhos enormes, mundiais. E essas empresas mundiais se tornam também possíveis investidores para as europeias”, ressalta.“Hoje em dia, no Brasil, existe quem está completamente afogado em termos de crédito. Então, é uma boa oportunidade para as empresas também eventualmente venderem uma participação ou conseguirem fazer uma entrada de capital. Temos olhado para as oportunidades de empresas que precisam estar no Brasil pela dimensão do mercado e ainda não estão”, complementa Bruno Guapo Garcão.De acordo com os empresários, o mercado brasileiro está bastante diverso. “O Brasil se consolidou como um dos centros de oportunidade em setores como infraestrutura, transição energética, agro e tecnologia. Hoje está na conversa como interlocutor relevante para investidores e players internacionais. Temos mineração, infraestrutura, logística, food and beverage no geral. Até porque há preocupação de segurança alimentar no mundo, então esses alimentos primários também se tornam uma grande necessidade”, conta.Outro setor em expansão, e no qual o Brasil se tornou referência, é o de bem-estar, chamado de wellness. “No caso das proteínas, o Brasil tem muitas, que são base para produtos”, cita. “No setor wellness em geral, o Brasil está à frente da Europa”, complementa. A área dos data centers é outro destaque. “A matriz energética do Brasil é muito limpa, não é? E o data center consome bastante energia, além de ter muito espaço territorial”, contextualiza Bruno. “O Brasil está se tornando realmente um polo muito grande. A gente tem sentido muito o interesse de empresas estrangeiras em entrar nesse segmento, são projetos de um investimento muito elevado e que atrai players muito relevantes a nível mundial”, ressalta Martha.Em Lisboa, a operação também planeja realização de eventos de networking e discussão de negócios, principalmente em datas chave como na semana do Web Summit. Segundo a empresária, é importante a presença local em Lisboa. “Faz muita diferença quando você tem um parceiro estratégico local para os empresários e para as empresas que estão expandindo”, detalha. “Conseguimos fazer tradução dessa parte inclusiva cultural, que não é exatamente igual a forma de fazer negócio aqui muitas vezes isso faz uma diferença”, complementa Bruno. O escritório está localizado na Rua Alexandre Herculano, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.\r\n.Portugal cada vez mais de olho no "desafiante" mercado brasileiro para expansão no setor da tecnologia.Setor imobiliário registra tendência entre brasileiros, que trocam EUA por Portugal