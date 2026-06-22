Esta segunda-feira, 22 de junho, será lançado um novo concurso para impulsionar startups específicas na área do turismo. A promoção é uma parceria do Cais do Porto com a Embratur e a Turismo de Portugal. O programa “Conexão Luso-BR: Chamada Binacional de Inovação Aberta em Turismo - Brasil e Portugal” vai selecionar dez empresas, cinco de cada país, para o processo de ampliar as oportunidades de negócios nos dois países.A operação técnica será conduzida por dois importantes hubs de inovação: o Porto Digital, em Pernambuco, e o Cais do Porto, em Aveiro. Estas duas entidades, em parceria, As entidades serão responsáveis pela “mobilização dos ecossistemas de inovação, pelo acompanhamento dos projetos selecionados e pela oferta de programas de soft landing (conjunto de serviços e apoios que ajudam uma empresa a internacionalizar-se de forma mais rápida, segura e com menor risco) nos mercados de destino”. A duração total do programa será de cinco meses.Para Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur, “o turismo moderno exige respostas rápidas e tecnológicas para desafios complexos. Esta chamada binacional de inovação aberta une o que há de melhor nos ecossistemas brasileiro e português”.Já Sérgio Guerreiro, diretor da Estratégia e Conhecimento do Turismo de Portugal, pontua que “ao ligar startups e empresas de turismo de Portugal e do Brasil, esta iniciativa cria novas oportunidades para desenvolver soluções aplicadas aos desafios da indústria”. O lançamento será durante evento às 18:00 na sede da ApexBrasil, em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Inovação e criatividade: dez startups brasileiras desembarcam em Lisboa para ganhar mercado europeu.Lançado o Censo Tech, mapeamento da comunidade brasileira de tecnologia em Portugal