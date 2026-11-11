Portugal é o próximo destino da Draiven, startup brasileira de inteligência artificial (IA) para empresas, considerada a melhor do mundo na sua categoria. A empresa já tem clientes em Portugal e prepara a abertura de um escritório em Lisboa. Nesta semana, surgiu mais um motivo para a expansão: a startup foi uma das 20 selecionadas para participar do programa de internacionalização do Governo brasileiro."A gente pretende consolidar a nossa sede operacional europeia aqui em Portugal", explica ao DN Brasil o cofundador Carlos Schmiedel. A Draiven foi criada há apenas dez meses, mas já conta com uma rede de clientes no Brasil e em Portugal."Já estamos chegando a 40 clientes, Brasil e Portugal, já atendendo algumas grandes empresas do Brasil, como Magalu, Grupo Soma e outras. E aqui em Portugal, desde o meio do ano, com uma operação aqui também, já atendendo alguns clientes relevantes aqui de Lisboa e região", conta ao jornal. "O próximo passo em 2027 é montar o nosso time aqui em Portugal para atender toda a Europa a partir daqui também", destaca.Com a consolidação da operação no país, a empresa pretende contratar profissionais, principalmente os chamados "FDE", engenheiros de implantação de IA. Uma sede física também será inaugurada.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A tecnologia desenvolvida pela empresa consiste em uma arquitetura de dados baseada em IA, que surgiu a partir da própria experiência profissional de Carlos. "Surgiu de experiências anteriores com trabalho, com volume muito grande de dados", pontua. Antes de fundar a Draiven, o brasileiro criou a Predify, uma plataforma de precificação inteligente baseada em inteligência artificial, machine learning e Big Data.Posteriormente, Carlos vendeu a startup para a Neogrid, que deu continuidade à operação. Não demorou para que o empreendedor voltasse a criar um negócio, dando origem à Draiven.Apesar de recente, a empresa já foi eleita a melhor solução de inteligência artificial para dados do mundo na categoria "AI for Data", do WITSA Global AI Awards. Segundo o empreendedor, o reconhecimento é motivo de orgulho para o Brasil."A Draiven foi selecionada como a melhor IA para dados do mundo dentre mais de cinco mil startups. Então, isso só mostra que o Brasil tem potencial. Deixar de lado aquela síndrome de vira-lata, a gente tem tecnologia, a gente produz muita coisa bacana e a gente é reconhecido no mundo todo como melhores naquilo que a gente faz. A gente não deixa a desejar para ninguém não", finaliza.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Empresa de tecnologia recruta brasileiros para trabalhar em Portugal e anuncia mais de 100 vagas no Web Summit.Maioria de mulheres, foco em IA, clima e ambiente: as 20 startups brasileiras selecionadas para programa em Lisboa