O evento será realizado de 10 a 13 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia, com entrada gratuita.O lançamento ocorreu Espaço Cacau do Brasil, no Pavilhão 5 do Paris Expo Porte de Versailles. O ato reuniu uma comitiva de empresários, produtores e autoridades da Bahia, do Pará e do Espírito Santo, os três maiores estados produtores de cacau do país.A solenidade contou com apresentações artístico-culturais brasileiras, batucadas e pratos típicos, como acarajé e bolinho de estudante. A festa foi animada e colocou os franceses e outros visitantes internacionais para dançar."Trazer o Salon du Chocolat para Salvador é colocar o Brasil no circuito internacional do chocolate, agora dentro de casa. Em dezembro, chocolatiers, compradores e o público vão encontrar na Bahia o cacau que o mundo já conhece aqui em Paris", afirmou Marco Lessa, citado em comunicado.A chegada da feira ao Brasil é resultado de uma trajetória de 17 anos de participação brasileira no evento francês. Desde 2009, Marco Lessa lidera a presença do país no Salon du Chocolat Paris. Um dos marcos dessa relação foi a edição de 2025, quando o Brasil foi o país homenageado."Foram anos de trabalho contínuo para mostrar que o Brasil não é apenas um grande produtor, mas uma origem de excelência, com cacau fino, produção agroflorestal e agricultura familiar. Hoje, produtores e chocolatiers que antes vendiam amêndoas como commodity estão aqui, frente a frente com compradores europeus, apresentando chocolates de origem reconhecidos internacionalmente", destacou.Escolhida para sediar a edição brasileira, a Bahia terá uma programação que combina negócios, gastronomia e cultura. Estão previstas feira de produtos e negócios, exposição e degustação de derivados do cacau, palestras, workshops, painéis e rodadas comerciais.O público também poderá acompanhar esculturas de chocolate em grande escala, desfile de moda com peças produzidas com chocolate e apresentações de showcooking com chefs e mestres chocolateiros. Foram convidados profissionais brasileiros e estrangeiros.Entre os nomes já confirmados estão Guillaume Gomez, embaixador da Gastronomia Francesa; Lionel Ortega, chef francês e criador do Oui Chef; o mestre chocolateiro português Pedro Martins Araújo, fundador da Vinte Vinte Chocolate; a consultora Chloé Doutre-Roussel, conhecida internacionalmente como "Madame Chocolate"; e o chef confeiteiro e apresentador brasileiro Lucas Corazza.Comitiva brasileira segue para Suíça e ChinaA participação do Brasil na feira de Paris é organizada pelo Grupo M21, por meio da Missão Brasil Origem Week. Com mais de 40 integrantes, a comitiva permanece no evento francês até 1º de novembro, com uma agenda que inclui estratégias comerciais, posicionamento de marcas e visitas técnicas a fábricas locais.Depois de Paris, a missão seguirá para Zurique, na Suíça, e Xangai, na China. "Uma missão como esta abre mercados, gera renda nos territórios de origem e coloca o Brasil no lugar que merece no mapa mundial do chocolate", concluiu Marco Lessa..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Empresária ribeirinha aposta no cacau para mudar a vida de mulheres no interior do Pará.Brasil é um país "completo, rico, sustentável e bonito"