Um Brasil "completo, rico, sustentável e bonito" é apresentado em Lisboa neste fim de semana, no Brasil Origem Week e no Chocolat Festival. Com entrada gratuita na Cordoaria Nacional, a feira segue até domingo, das 10:00 às 20:00.Além da gastronomia, que ocupa uma parte importante do evento, o objetivo é apresentar a diversidade brasileira. "O importante é você mostrar que no mesmo ambiente você tem cultura, você tem arte, você tem gastronomia, você tem música, e a reputação de um ativo brasileiro é transferida para outro", destacou Marco Lessa na abertura da feira.Nesta sexta-feira, um dos destaques é o "Diálogos", uma sessão de conversas com personalidades que conectam Brasil e Portugal. Os painéis abordam temas como empreendedorismo, música e imigração. A última conversa tem como título "O que será de Portugal sem o Brasil".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outros momentos de reflexão ocorrem neste sábado, 10 de outubro, no Fórum Mulher. Os painéis também vão destacar temas como empreendedorismo feminino, saúde mental, expansão e "além da sobrecarga".O Brasil Origem Week também apresenta uma exposição de fotos de Daryan Dornelles, obras de arte de Edina Costa e demonstrações culinárias com vários chefs brasileiros. Na programação musical, apresentam-se artistas como Ayana Amorim, Carla Visi, Rafa Bernandes e Alinne Araújo e trio. O palco de apresentações foi batizado de "Amazônia". Toda a programação é gratuita. Confira a programação completa aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week em Lisboa quer mostrar que "não existe uma única gastronomia brasileira, mas muitas".Brasil Origem Week Lisboa e Chocolat Festival voltam a Lisboa em outubro