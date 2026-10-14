Fãs de pizza brasileira têm agora mais uma opção em Lisboa. A famosa rede carioca Di Blasi escolheu a capital portuguesa para iniciar sua expansão internacional, que se soma às mais de 50 filiais de norte a sul do Brasil.Ao DN Brasil, o fundador, Arnaldo Di Blasi, conta que a ideia de atravessar o oceano com a marca não é nova. "A gente passou quatro anos estudando o país, entendendo a cultura, sabendo das dificuldades que a gente ia enfrentar. E hoje a gente fica muito confortável de vir pra cá e tentar trazer essa pista que faz muito sucesso nas mais de 50 lojas no Brasil", destaca.A operação em Portugal é liderada por Mariana Nogueira. "Sempre quis trabalhar com gastronomia, principalmente com pizza, que sempre foi uma paixão da minha vida, uma paixão do meu pai. Essa pizzaria é quase uma homenagem ao meu pai", conta Mari ao jornal.Com fortes laços familiares com Portugal, a sócia afirma que este foi o momento certo para apresentar a Di Blasi ao país. "O Arnaldo, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, a história dele, como ele construiu essa marca e como tem a preocupação com a qualidade do serviço, do atendimento, desse produto, a preocupação com o cliente. Eu disse que gente tem que levar essa pizza pra Portugal e apresentar essa delícia lá pros portugueses", ressalta.A massa e o molho são os mesmos, assim como os sabores clássicos. As pizzas portuguesa (que é brasileira) e de calabresa, por exemplo, estão no cardápio. "A gente fez uma pesquisa gigante aqui pra descobrir qual era a melhor calabresa que era produzida em Portugal. A gente pesquisou também o melhor produtor de queijo tipo catupiry, para ter a pizza de frango catupiry", detalha Mari.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas, assim como no Brasil, há adaptações regionais. "Quando a gente abriu uma loja em Manaus, criamos uma pizza com tucumã, que é uma fruta típica de Manaus. Em Belém do Pará fizemos um sabor específico e jambu com tucupi. No sul do Brasil, a gente criou pizza de carne. E aqui em Portugal não é diferente", explica o fundador da marca.O menu inclui sabores exclusivos criados com produtos tipicamente portugueses, como pizza de alheira com ovo e cebola, bacalhau com queijo da Serra da Estrela, chouriço e bacalhau com pimentão. "A gente foi adaptando o cardápio paro gosto do brasileiro e para o gosto do português", complementa Mari. Ao todo, são mais de 30 sabores, incluindo as pizzas doces, como de banana e nutella com morangos.A operação em Lisboa segue o mesmo modelo adotado no Brasil, com delivery e retirada no local (take away). Por aqui, porém, também há planos de abrir uma filial com salão para refeições. As metas de expansão já estão definidas. "O plano é que em dois anos a gente tenha pelo menos cinco lojas já pelo país", afirma a empresária. Em Lisboa, a Di Blasi fica na Rua São Sebastião da Pedreira, 150. Mais informações aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa.Com menu "de alma portuguesa", restaurante paulistano Cantaloup abre primeira unidade internacional em Lisboa