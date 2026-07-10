Estão abertas, até 28 de julho, as inscrições para o 2º Prêmio de Sustentabilidade Brasil Portugal, iniciativa realizada pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil de Minas Gerais. O objetivo é "fazer esse intercâmbio de tecnologia, de projetos, aproximar esses dois países, e, num sentido mais amplo, ampliar negócios, mas considerando a importância da sustentabilidade", explica ao DN Brasil a coordenadora executiva do prêmio, Eloah Rodrigues.Podem concorrer empresas, cidades, ONGs, startups e instituições de ensino dos países, sendo obrigatório que o projeto tenha pelos menos dois anos de execução. Também é preciso apresentar o CNPJ, no caso de projetos brasileiros, ou o NIPC, para iniciativas em Portugal.A edição deste ano tem como temática central a execução de iniciativa de ESG – Environmental, Social and Governance, com ênfase na “Transição Verde”, dividida em três categorias: Ambiental, Social, Governança. Cada projeto só pode ser inscrito em uma categoria, mas não há limite de iniciativas por participante.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A organização do prêmio quer estimular mais participação de projetos portugueses. "Ano passado, na primeira edição, a gente teve da ordem de 120 projetos inscritos, 60 e alguma coisa foram aprovados de acordo com o regulamento. E a gente teve um número pequeno de participação de Portugal. Seria muito interessante que a gente incrementasse esse número para haver realmente essa troca, esse conhecimento, essa via de mão dupla de oportunidades", afirma Eloah Rodrigues.A comissão julgadora é formada por: Ana Fragata, Investigadora do GeoBioTec da Universidade de Aveiro; Beatriz Luz, CEO da Exchange4Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular Brasil; Adriana Gontijo, Diretora Executiva do A Gente Muda o Mundo e Fundadora do Empreenda Brasil Portugal; Jaqueline Gil, Doutoranda em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília; Jeanine Pires, Palestrante especialista em comunicação e turismo; e Pedro Matias, Presidente do Conselho de Administração do ISQ.Os vencedores vão ser anunciados em uma cerimônia no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte.Todas as informações sobre o regulamento e inscrição podem ser obtidas no site da premiação..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal e Brasil lançam concurso para selecionar startups inovadoras no turismo.Brasil é terreno para startups portuguesas em busca de investimento