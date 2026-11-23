Com um sotaque que ora parece de Portugal e ora brasileiro, Tito Estanqueiro fala com orgulho da sua história. Nascido em Aveiro, construiu a vida no Brasil, estando desde 2008 na direção do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Mato Grosso do Sul, como diretor de operações. “Lá eu sou português, aqui eu sou brasileiro”, brinca na entrevista ao DN Brasil, realizada em Lisboa.Tito integrou a comitiva oficial brasileira na edição deste ano do Web Summit. Além de eventuais compromissos de trabalho, Tito costuma passar férias em Portugal uma vez por ano, mas tomou a decisão de fazer a vida no Brasil. “A vida me proporcionou tudo, talvez até algo mais do que eu esperava”, reflete.A primeira vez no Brasil foi para um reencontro com o pai, ainda nos anos 1980. As férias se estenderam mais do que o previsto e as circustâncias da vida alteraram o rumo: o pai de Tito, piloto de avião, faleceu em um acidente de trabalho. Mas raízes do português já estavam em terras brasileiras, onde uma família o acolheu ainda jovem. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Depois, até tentou voltar para Lisboa, onde começou um mestrado, mas viu que seu lugar era outro. “Eu voltei para o Brasil e fiz a prova nacional, depois o mestrado e surgiu a oportunidade de trabalhar como consultor”, conta. Antes de se formar em Economia, pelo caminho ainda teve outros trabalhos, como piloto de aviação, gerente de bar e professor.Quando foi convidado para trabalhar no Sebrae, o salário era menor do que ganhava, mas decidiu arriscar. “Foi uma aposta que eu fiz. Por isso que eu falo das bifurcações na vida. A expectativa que podia dar certo, eu fui para o Sebrae”, relata. O português já viveu em várias regiões do Brasil, como em São Paulo, Manaus e Belém do Pará. Atualmente está em Campo Grande, onde vive com a esposa e o filho de 18 anos. Para efeitos de comparação, o estado tem quatro vezes o tamanho de Portugal e às vezes fica fora dos holofotes por ser fora do conhecido eixo Rio-São Paulo.Atuando no interior, afirma que consegue ver a diferença que o serviço do Sebrae faz na vida das pessoas. “A gente percebe muito bem isso no interior, porque quando você dá a mão para o empreendedor e transforma a vida dele e começa a caminhar com as próprias penas, ele fica eternamente grato ao Sebrae. Temos diversas histórias de sucesso”, destaca.A participação no Web Summit, que ocorre já há alguns anos, é exemplo disso. Foram trazidas dez startups do estado, de várias áreas, como a Aisol Solar que automatiza inspeções de usinas fotovoltaicas por meio de drones e inteligência artificial, a Therafy, que desenvolve uma plataforma de realidade virtual com inteligência artificial voltada à autonomia de pessoas neurodivergentes e a IDA - Identidade do Atleta. A startup possui uma solução de identidade digital voltada à proteção, saúde e segurança de atletas, foram algumas das participantes, mostrando que o estado vai além do agro. “Contribuímos para fortalecer o ecossistema de inovação do nosso Estado e fomentar o empreendedorismo e as oportunidades para negócios disruptivos que contribuam para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse. O português afirma que “admira muito” a resiliência e a criatividade do povo brasileiro. “A resiliência do brasileiro faz a dificuldade.”amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Seguradora em Portugal busca ampliar presença entre investidores brasileiros de alta renda.Piauí atrai investimentos europeus e traz startups ao mercado internacional a partir de Lisboa